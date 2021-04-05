سيميوني ينتقد نفسه: مدرب أتليتكو اتخذ قرارات خاطئة لم تساعد فريقه أمام إشبيلية

وجّه دييجو بابلو سيميوني انتقادا واضحا لنفسه، عقب هزيمة فريقه أتليتكو مدريد أمام إشبيلية مساء الأحد.

أتليتكو مدريد خسر بهدف دون رد أمام إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بالجولة 29 من الدوري الإسباني.

وصرّح سيميوني بعد اللقاء: "إشبيلية بدأ المباراة بقوة كبيرة وبانسيابية شديدة، ثم تحصل على ركلة جزاء تصدى لها أوبلاك بامتياز".

وأضاف: "عندما يجري مدربا استبدالا في الدقيةق 30 فهذا يعني أنه أخطأ في تخيل سيناريو المباراة".

وأكمل: "الشوط الثاني كان أفضل وكنا أكثر تنافسية، ثم سجلوا هدفهم، نحن سنحت لنا فرصتين خطيرتين أيضا عن طريق هيرموسو وكورّيا".

وواصل: "المدرب لم يتخذ أفضل القرارات في الشوط الأول ليجعل فريقه يظهر بشكل جيد".

وسُئل سيميوني عن تأثره الواضح بالهزيمة، فأجاب: "لا أعرف ماذا تنتظرون مني بعد خسارة مباراة. أعرف ما أريده وأعرف طريقي ولا أخشى شيئا".

وتعرض أتليتكو مدريد لهجمات عنيفة وشرسة من إشبيلية في الشوط الأول دفعته إلى استبدال ظهيره رينان لودي وإقحام آنخل مارتين كورّيا بعد نصف ساعة فقط.

وسجّل ماركوس أكونيا هدف اللقاء الوحيد بضربة رأسية في آخر 20 دقيقة.

ليرفع إشبيلية رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع، بفارق 12 نقطة كاملة عن مطارده وجاره ريال بيتيس الخامس.

فيما تجمّد رصيد أتليتكو مدريد عند 66 في المركز الأول، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وسيكون برشلونة على موعد مع خطف المركز الثاني وتقليص الفارق مع أتليتكو مدريد إلى نقطة واحدة حال انتصاره على بلد الوليد في ختام الجولة اليوم الإثنين.

يأتي ذلك قبل أسبوع واحد من مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة المقبلة للدوري الإسباني.

من جانبه، اقترب إشبيلية أكثر من حسم مقعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ولم يفز أتليتكو مدريد إلا 4 مرات في آخر 10 جولات بالدوري الإسباني، وتعادل 4 وخسر مرتين.