مواعيد مباريات الإثنين 5 أبريل 2021 – برشلونة في مهمة اللقب

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 10:23

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي - أنطوان جريزمان - برشلونة

تُختَتم مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى اليوم الإثنين، قبل أن تنطلق مباريات منتصف الأسبوع الأوروبية العنيفة غدا الثلاثاء.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الإثنين 5 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

صدام قوي يشهده الدوري المصري بين الاتحاد السكندري والمقاولون العرب في السابعة مساءً، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإسباني

مباراة ستحدد شكل المنافسة على اللقب، طرفاها برشلونة وبلد الوليد، تُقام في التاسعة مساءً، وتُنقل عبر beIN Sports Premium 1 ويعلّق عليها علي محمد علي.

الدوري الإنجليزي

وتختتم جولة البريميرليج بمباراتين قويتين بين إيفرتون وكريستال بالاس في السابعة مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق حسن العيدروس.

وكذلك مباراة ولفرهامبتون ووست هام يونايتد في التاسعة والربع مساءً عبر beIN Sports Premium 2 بتعليق عامر الخوذيري.

المواعيد
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