نائب رئيس الزمالك: نتمنى فوز الترجي على المولودية.. وسنصرف جزءا من مستحقات اللاعبين

أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على استمرار اللجنة في عملها، مكذبا كل التقارير التي شارت إلى اقتراب رحيلها.

وقال هشام إبراهيم عبر قناة النهار: "اللجنة مستمرة في عملها والزمالك نادي مؤسسي كبير".

وأضاف "اللجنة عقدت اجتماعا أمس الأحد وسيستمر الاجتماع واتخذنا بعض القرارات الهامة، ولا يوجد أي بوادر لتغيير إدارة النادي والأمور تسير بشكل طبيعي".

وأكمل "هدفنا الحالي هو التركيز على الفوز على تونجيث يوم السبت المقبل، مع انتصار الترجي على مولودية الجزائر حتى يتأهل الزمالك لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وواصل "هدفنا مصلحة النادي وأي شيء يعود على النادي بالنفع سنفعله".

وأوضح "فريق الزمالك يخطو بخطوات منتظمة وسريعة ويقدم مستوى يليق باسم النادي".

وأتم تصريحاته "هناك بعض الأموال ستدخل النادي خلال الـ48 ساعة المقبلة ومنها سيتم صرف جزءا من مستحقات اللاعبين المالية".