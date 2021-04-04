الزمالك: إيقاف إمام عاشور أخذ أكبر من حجمه.. وانفراجة مالية

الأحد، 04 أبريل 2021 - 23:37

كتب : FilGoal

إمام عاشور يسجل و يحتفل بهدف الزمالك الثاني في سيراميكا كليوباترا

كشف نادي الزمالك كواليس واقعة إيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق، فيما تحدث عن انفراجة مالية في الفترة الجارية.

وقال الدردير في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "موضوع إمام عاشور أخذ أكبر من حجمه. الأمر لا يتعدى غضب لاعب بسبب عدم بدايته اللقاء، لكنه لم يتجاوز في حق أحد".

وأضاف "الجهاز الفني اتخذ قراره بتغريمه، وإبعاده عن تدريب الفريق الأول لفترة ثم سيعود بشكل طبيعي، واللجنة تدعم قرار الجهاز الفني".

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كان الزمالك قد أعلن إيقاف إمام عاشور لأجل غير مسمى بسبب تصرفه خلال مباراة مولودية الجزائر.

المتحدث باسم الزمالك كشف أيضا عن انفراجة مالية في النادي خلال الفترة الجارية، فقال "الفترة الجارية ستشهد تدفق مالي لنادي الزمالك".

واستمر "هذه الأخبار ستكون جيدة للفرق الرياضية لأن كل من له متأخرات سيحصل عليها".

وأخيرا، نفى الدردير ما يتردد عن رحيل اللجنة المكلفة بإدارة النادي، فقال "كلها اجتهادات صحفية، اللجنة مستمرة في عملها واجتمعت اليوم وستتواجد بالكامل في التدريب صباح الغد".

وأتم "الاجتماع كان دوريا وتطرق لمناقشة أمور تتعلق بإعادة بعض العضويات التي حصلت على أحكام قضائية، والموافقة على سفر بعثات كرة الطائرة وكرة اليد".

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم 10 أبريل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الزمالك إمام عاشور
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