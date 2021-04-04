كوكا يعود للمشاركة.. وأولمبياكوس يكتسح أيك ويضع يدا على لقب الدوري

الأحد، 04 أبريل 2021 - 21:48

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس - لاريسا

اكتسح أولمبياكوس مضيفه أيك أثينا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الملعب الأولمبي، بالجولة الثانية من مرحلة تحديد البطل للدوري اليوناني.

وسجّل أهداف أولمبياكوس: محمد كامارا في الدقيقة 17، وجيورجوس ماسوراس في الدقيقة 23 و44، ويوسف العربي في الدقيقة 35، وكونستانتينوس فورتونيوس في الدقيقة 74.

بينما سجّل الإيراني كريم أنصاري فرد هدف أيك أثينا الوحيد في الدقيقة 88.

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كوكا

وشهدت المباراة عودة المصري أحمد حسن كوكا للملاعب بعد تعافيه من إصابته.

كوكا دخل بديلا في الدقيقة 64 بدلا من المغربي العربي، دون أن يصنع أو يسجل.

وكان كوكا قد تعرض لإصابة عضلية يوم 14 مارس الماضي خلال مواجهة لاريسا، مما تسبب في غيابه عن مواجهة أرسنال بإياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، وكذلك عن مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القُمر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

اقتراب اللقب

الأهم، أن كوكا بات قريبا جدا من تحقيق لقب الدوري الثاني في مسيرته وعلى التوالي.

أولمبياكوس رفع رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق كبير عن مطارده أريس صاحب الـ54 نقطة.

الدوري اليوناني يتكوّن من 14 فريقا يلعبون دوريا نظاميا فيما بينهم من جولتي ذهاب وإياب بواقع 26 جولة.

ثم يتم تجميع أول 6 فرق للعب دورة تحديد البطل، بينما تلعب آخر 8 فرق دورة الهبوط.

لكن كل فريق يدخل دورة تحديد البطل أو الهبوط برصيده الذي أنهى به الموسم النظامي، ثم يواجه الفرق الأخرى مرتين.

في حالة أولمبياكوس، فإنه لعب 2 من أصل 10 مباريات في دورة تحديد البطل، ويحتاج إلى 6 نقاط إضافية لحسم اللقب رسميا، أي مباراتين فقط.

كوكا أولمبياكوس
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