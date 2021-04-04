الإسماعيلي لـ في الجول: الاستبعاد سيكون جزاء كل مٌقصر

الأحد، 04 أبريل 2021 - 20:24

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

توعد عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي بالاستبعاد لكل لاعب يبتعد عن التركيز في الإسماعيلي.

وقال عماد سليمان في تصريحات لـFilGoal.com: "النادي وفر للاعبين مدير فني متميز، وبالتالي لم يعد أمامنا سوى اللاعبين ودورهم".

وتابع "مباراة سيراميكا كليوباترا عكست أن هناك لاعبين يحتاجوا لزيادة التركيز مع الفريق، خاصة وأننا وفرنا لهم كل احتياجاتهم".

أخبار متعلقة
بدلاء الإسماعيلي يواجهون القناة وديا شادي حسين يقلب الطاولة لـ سيراميكا كليوباترا ويُفسد ظهور إيهاب جلال الأول مع الإسماعيلي إيهاب جلال يصدر قرارا بشأن عودة المصابين في الإسماعيلي قائمة الإسماعيلي - 25 لاعبا في اختيارات إيهاب جلال الأولى قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

سليمان تابع "لقاء سيراميكا، ارتكب من خلاله بعض اللاعبين أخطاء صعبة جدا".

المشرف العام استمر "تلك الأخطاء أهدت نقاط المباراة للمنافس الذي لم يكن الأفضل ليخرج فائزا، ولكن أخطاء اللاعبين أهلته لخطف نقاط اللقاء".

سليمان توعد "أي لاعب يبتعد تركيزه عن الملعب، سيتم استبعاده وفق إجراءات صارمة".

وأضاف "كل الثقة في إيهاب جلال المدير الفني، وما يقوم به مع الفريق وهو تحمل المسئولية قبل أيام من اللقاء، ومع هذا يبذل أقصى جهد مع اللاعبين، والمطلوب منهم أن يبادلوه نفس الجهد".

وأتم "المرحلة المقبلة ستشهد عودة بعض المصابين، مما يعني أن هناك زيادة في القدرات نتمنى أن تكون في صالح الفريق. متفائلون بالقدرة على عبور الوضع الصعب للفريق".

من جهة أخرى، تعادل الإسماعيلي مع القناة وديا بهدف لكل فريق. أحرز الناميبي بينسون شيلونجو للاسماعيلي فى الشوط الأول، وتعادل القناة في الشوط الثاني من ركلة ثابتة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة النادي المصري يوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ18 في افتتاح الدور الثاني من الدوري المصري.

في الدوري الإسماعيلي عماد سليمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد مشهد مشين للكرة الإسبانية.. فالنسيا يسقط في الوقت القاتل أمام قادش 9 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب أستون فيلا: تريزيجيه غير محظوظ لكنه جلب لنا الانتصار 27 دقيقة | المحترفون
استراحة الدوري الإنجليزي - يونايتد (0)-(1) برايتون 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نجم أستون فيلا: تريزيجيه يجتهد كثيرا ويستحق التسجيل ساعة | المحترفون
مدرب بيراميدز: أخطاء الفريق تسببت في أهداف الرجاء ساعة | الكونفدرالية
الإسماعيلي لـ في الجول: الاستبعاد سيكون جزاء كل مٌقصر ساعة | الدوري المصري
تريزيجيه: كنت واثقا من العودة للتسجيل.. واستطعنا الفوز دون جريليش ساعة | المحترفون
بعد خطأ قاتل لـ إكرامي.. الرجاء يهزم بيراميدز في 6 دقائق ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 3 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 4 بيراميدز يكشف عبر في الجول حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحي
قد ينال إعجابك