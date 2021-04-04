الإسماعيلي لـ في الجول: الاستبعاد سيكون جزاء كل مٌقصر

توعد عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي بالاستبعاد لكل لاعب يبتعد عن التركيز في الإسماعيلي.

وقال عماد سليمان في تصريحات لـFilGoal.com: "النادي وفر للاعبين مدير فني متميز، وبالتالي لم يعد أمامنا سوى اللاعبين ودورهم".

وتابع "مباراة سيراميكا كليوباترا عكست أن هناك لاعبين يحتاجوا لزيادة التركيز مع الفريق، خاصة وأننا وفرنا لهم كل احتياجاتهم".

سليمان تابع "لقاء سيراميكا، ارتكب من خلاله بعض اللاعبين أخطاء صعبة جدا".

المشرف العام استمر "تلك الأخطاء أهدت نقاط المباراة للمنافس الذي لم يكن الأفضل ليخرج فائزا، ولكن أخطاء اللاعبين أهلته لخطف نقاط اللقاء".

سليمان توعد "أي لاعب يبتعد تركيزه عن الملعب، سيتم استبعاده وفق إجراءات صارمة".

وأضاف "كل الثقة في إيهاب جلال المدير الفني، وما يقوم به مع الفريق وهو تحمل المسئولية قبل أيام من اللقاء، ومع هذا يبذل أقصى جهد مع اللاعبين، والمطلوب منهم أن يبادلوه نفس الجهد".

وأتم "المرحلة المقبلة ستشهد عودة بعض المصابين، مما يعني أن هناك زيادة في القدرات نتمنى أن تكون في صالح الفريق. متفائلون بالقدرة على عبور الوضع الصعب للفريق".

من جهة أخرى، تعادل الإسماعيلي مع القناة وديا بهدف لكل فريق. أحرز الناميبي بينسون شيلونجو للاسماعيلي فى الشوط الأول، وتعادل القناة في الشوط الثاني من ركلة ثابتة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة النادي المصري يوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ18 في افتتاح الدور الثاني من الدوري المصري.