انسحاب فالنسيا أمام قادش بسبب مزاعم توجيه إهانة عنصرية لأحد لاعبيه

انسحب فريق فالنسيا بشكل مؤقت من مواجهة قادش المقامة على ملعب رامون دي كارانزا ضمن منافسات الجولة 29 للدوري الإسباني.

النتيجة أشارت إلى التعادل 1-1 بعدما تقدّم خوان كالا لـ قادش في الدقيقة 14، ثم تعادل كيفن جاميرو لـ فالنسيا في الدقيقة 19.

لكن الدقيقة 30 شهدت الحدث المؤسف عندما انسحب لاعبو فالنسيا من أرض الملعب بعدما زعم مختار دياكابي لاعب الخفافيش أنه تعرض لإهانة عنصرية من كالا مدافع قادش.

Lío tremendo. El Valencia abandona el terreno de juego. Tremendo enfado de Diakhaby. #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/V1Rj7IS8us — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) April 4, 2021

دياكابي اشتبك مع كالا في أرض الملعب وغادر الملعب وتبعه فريق فالنسيا بأكمله لتتوقف المباراة أكثر من 20 دقيقة.

Image choquante ! 😱 Mouctar Diakhaby se désintéresse totalement du jeu, en rage après les insultes racistes qu’il a reçu de Juan Cala. Les joueurs sont rentré au vestiaire, à la 30’pic.twitter.com/mnHiX8ysYw — Valencia CF 🇫🇷🦇 (@ValenceCF_FR) April 4, 2021

لاحقا عاد الفريقان لأرض الملعب لكن دون دياكابي الذي تم استبداله وعوضه هوجو جيامون.

وذكرت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن كالا نفى تفوه بإهانة عنصرية لـ دياكابي.

وأوضحت الإذاعة أن الحكم بدوره قال إنه لم يسمع شيئا.

فيما عاد نادي فالنسيا لأرض الملعب واستكمل المباراة خوفا من اعتباره منسحبا وبالتالي خاسرا، وذلك وفقا للإذاعة الإسبانية.

وكتب فالنسيا عبر حسابه على تويتر: "الفريق عاد لأرض الملعب للدفاع عن شعار فالنسيا لكنه يقف بحزم أمام العنصرية".