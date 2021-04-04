انسحاب فالنسيا أمام قادش بسبب مزاعم توجيه إهانة عنصرية لأحد لاعبيه

الأحد، 04 أبريل 2021 - 19:34

كتب : FilGoal

مختار دياكابي

انسحب فريق فالنسيا بشكل مؤقت من مواجهة قادش المقامة على ملعب رامون دي كارانزا ضمن منافسات الجولة 29 للدوري الإسباني.

النتيجة أشارت إلى التعادل 1-1 بعدما تقدّم خوان كالا لـ قادش في الدقيقة 14، ثم تعادل كيفن جاميرو لـ فالنسيا في الدقيقة 19.

لكن الدقيقة 30 شهدت الحدث المؤسف عندما انسحب لاعبو فالنسيا من أرض الملعب بعدما زعم مختار دياكابي لاعب الخفافيش أنه تعرض لإهانة عنصرية من كالا مدافع قادش.

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دياكابي اشتبك مع كالا في أرض الملعب وغادر الملعب وتبعه فريق فالنسيا بأكمله لتتوقف المباراة أكثر من 20 دقيقة.

لاحقا عاد الفريقان لأرض الملعب لكن دون دياكابي الذي تم استبداله وعوضه هوجو جيامون.

وذكرت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن كالا نفى تفوه بإهانة عنصرية لـ دياكابي.

وأوضحت الإذاعة أن الحكم بدوره قال إنه لم يسمع شيئا.

فيما عاد نادي فالنسيا لأرض الملعب واستكمل المباراة خوفا من اعتباره منسحبا وبالتالي خاسرا، وذلك وفقا للإذاعة الإسبانية.

وكتب فالنسيا عبر حسابه على تويتر: "الفريق عاد لأرض الملعب للدفاع عن شعار فالنسيا لكنه يقف بحزم أمام العنصرية".

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