"ميجا هاتريك" في الدرجة الثالثة

شهد دوري الدرجة الثالثة تسجيل أحمد عبد الرحمن "بيكو" لخمسة أهداف في مباراة واحدة.

مهاجم مركز شباب تلا حقق إنجاز تسجيل "ميجا هاتريك" خلال مباراة فريقه أمام غزل شبين يوم أمس السبت، والتي انتهت بالانتصار 7-2.

وكشف كيجو في حديثه لـ FilGoal.com: "سجلت هدفين بالقدم اليسرى، وهدفين بالقدم اليمنى منهما ركلة جزاء، وهدف بالرأس يشبه ذلك الذي سجله عمرو زكي أمام كوت ديفوار في أمم إفريقيا 2008".

وأوضح: "زملائي يشبهونني بـ هاري كين نظرا لكثرة أهدافي وتصدري لهدافين المجموعة".

وأتم: "تسجيل 5 أهداف في مباراة واحدة يزيد من رغبتي في الاستمرار بممارسة كرة القدم حتى عمر الأربعين".

كيجو (33 عاما) بدأ مسيرته في ناشئين مركز شباب تلا في محافة المنوفية، ثم انتقل لناشئي الإنتاج الحربي، وبعدها ابتعد عن كرة القدم لمدة خمس سنوات من أجل العمل، قبل أن يعود لممارستها مع قحافة.

وانتقل كيجو إلى مركز شباب تلا منذ 4 مواسم وساهم في صعوده للدرجة الثانية قبل أن يعود الفريق للدرجة الثالثة.