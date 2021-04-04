جوتا: نريد أن نفوز على ريال مدريد ونخرج بشباك نظيفة

يتمنى ديوجو جوتا مهاجم ليفربول أن يحقق فريقه الفوز على ريال مدريد في إسبانيا وأن يخرج بشباك نظيفة.

ويحل ليفربول ضيفا على ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعدما انتصر على أرسنال 3-0 في الدوري الإنجليزي.

وقال جوتا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الكل يعمل بجد وبشكل جيد والآن لدينا تلك المباراة الصعبة ضد ريال مدريد".

وأضاف "نريد أن نفوز على ريال مدريد وأن نخرج بشباك نظيفة".

ويؤمن جوتا بأهمية الفوز على أرسنال في سباق المراكز الأربعة الأولى.

وعلق قائلا "للتفكير في مراكز أعلى نحتاج إلى القيام بعملنا وهو الفوز في كل مباراة حتى النهاية. إذا فعلنا ذلك، أعتقد أن لدينا فرصة للتواجد في المراكز الأربعة الأولى".

الدولي البرتغالي شارك كبديل ليسجل هدفين في شباك المدفعجية، فيما أحرز محمد صلاح هدفا.

وعن مشاركته كبديل أوضح "لا يهم إذا بدأت في التشكيلة الأساسية أو على مقاعد البدلاء، يجب أن تكون مستعدًا لإحداث التأثير". هذا ما فعلته أمام أرسنال وهذا ما أريد فعله دائما".