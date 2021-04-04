وردة يشارك في خسارة باوك من باناثينايكوس بثلاثية

شارك عمرو وردة في خسارة باوك من باناثينايكوس بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية للتصفيات النهائية للدوري اليوناني.

ولعب وردة لمدة 20 دقيقة بعدما شارك بدلا من ستيفان شفاب في الدقيقة 70.

وسجل فيدريكو ماكيدا الهدف الأول لباناثينايكوس في الدقيقة 38، وأضاف لوكاس فيافانيز الهدف الثاني في الدقيقة 79 واختتم أيتور كانتالابيدرا الأهداف في الدقيقة 85.

الانتصار رفع رصيد باناثينايكوس للنقطة 49 ليحتل المركز الرابع.

وتوقف رصيد باوك عند النقطة 50 في المركز الثالث.

وتنص لوائح الدوري اليوناني على لعب دورة نهائية بين أول 6 فرق في جدول الترتيب، مع الحفاظ بالنقاط التي حصل عليها كل فريق في المرحلة الأولى.

وكان باوك قد فاز أيك أثينا في الجولة الماضية بنتيجة 3-1.

ويحل باوك ضيفا على أستيراس تريبوليس في الجولة المقبلة.