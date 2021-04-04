جوريتسكا: لم نحسم لقب الدوري بإسقاط لايبزيج

يعتقد ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونيخ أن فريقه لم يحسم لقب الدوري الألماني حين أسقط لايبزيج منافسه المباشر.

بايرن ميونيخ متصدر الدوري انتصر على ريد بول لايبزيج الوصيف بهدف جوريتسكا في الجولة 27 على ملعب أر بي أرينا.

وقال جوريتسكا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الفوز على لايبزيج خطوة كبيرة في سباق الدوري الألماني، لكنها ليست الخطوة الحاسمة بعد".

وأضاف "عليك أن تفهم كيف تدافع. نعرف منذ بداية الموسم أننا سنمر بمثل هذه المباريات، حيث لا يمكنك الضغط لمدة 90 دقيقة".

وشدد "في مباراة مثل هذه تحتاج أيضًا إلى أن يكون التوفيق حليفك".

"سيساعدنا ليون (سكورتيسكا) في تعويض غياب روبروت (ليفانجولسكي)"، كان ذلك تصريح توماس مولر صانع ألعاب بايرن ميونيخ بعد إصابة روبرت ليفاندوفسكي في التوقف الدولي واحتمالية أن يمتد غيابه لأكثر من شهر.

غاب روبرت ليفاندوفسكي فسجل ليون جوريتسكا هدف فوز بايرن ميونيخ بلقاء لايبزيج من صناعة توماس مولر.

وأتم "ربما كان مولر يشعر بالملل خلال فترة التوقف الدولي، لذلك كان علي أن أسجل هذا الهدف حتى يكون مولر على حق كما هو الحال دائمًا".

جوريتسكا واصل تألقه فقد سجل 3 أهداف في آخر أربع مباريات في الدوري الألماني.

انتصار رفع رصيد البافاري الساعي للقب الـ 30 في تاريخ بالدوري إلى 64 نقطة بفارق 7 نقاط عن لايبزج صاحب الوصافة.

فوز سادس على التوالي لبايرن في جميع المسابقات، وانتصار أول ضد لايبزج بعد 4 مباريات متتالية انتهت بين الفريقين في الدوري الألماني.