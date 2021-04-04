كيلليني: هدف يوفنتوس هو الوصول لدوري الأبطال

يرى جورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس أن على فريقه العمل بشكل أكبر في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الفريق يستهدف الوصول لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

جيورجيو كيلليني النادي : يوفنتوس يوفنتوس

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، بفارق 12 نقطة عن إنتر متصدر الترتيب بـ68 نقطة.

وقال كيلليني لشبكة "DAZN": "لقد ارتكبنا بعض الأخطاء التي لا يمكن أن نرتكبها في هذه المرحلة".

وأضاف "إنه أمر مؤسف لأن حين امتلكنا الحدة والشراسة للحفاظ على المباراة، لم نخلق الفرص للتسجيل".

وتابع "علينا أن نكون متحدين ونتجنب التصريحات، وبدلا من ذلك علينا العمل يوميا".

وأتم "وعلينا أن نتقدم للأمام ونحاول أن نُخرج أفضل ما لدينا كي نحقق الأهداف التي نتطلع إليها مثل الوصول لدوري أبطال أوروبا ونهائي كأس إيطاليا".

ولعب كيلليني 17 مباراة مع يوفنتوس في هذا الموسم في كل المسابقات.