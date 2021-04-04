مران الأهلي – مشاركة كهربا.. وعودة علي معلول

الأحد، 04 أبريل 2021 - 14:14

كتب : حسام نور الدين

كهربا في مران الأهلي

شارك محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرةقد أعلن قبل السفر إلى السودان، انتظام اللاعب في المران الجماعي بداية من اليوم، بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني، وبعد اعتذار اللاعب بشكل رسمي لبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ومدير الكرة وزملائه اللاعبين.

واستأنف الاهلي تدريباته اليوم، بعد العودة أمس من السودان عقب خوض مباراة المريخ.

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وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، ليحجز الأهلي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية للاعبين خلال المران، فيما عقد موسيماني جلسة مع جهازه المعاون.

جاءت الجلسة؛ من أجل الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة، والتي تشهد خوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.

وعاد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق إلى القاهرة، وتواجد اليوم في «الجيم» لاستكمال برنامجه التأهيلي من إصابة العضلة الخلفية.

كهربا الأهلي علي معلول
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