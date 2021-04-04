بروسيا دورتموند: موفقنا واضح بشأن هالاند.. ونأمل أن يحقق أهدافنا الرياضية

الأحد، 04 أبريل 2021 - 13:52

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - دورتموند - إشبيلية

أكد سباستيان كييل مدير بروسيا دورتموند أن موقف ناديه واضح من إرلينج هالاند مشيرا إلى أن الفريق يطمح لأن يحقق العديد من البطولات مع الأصفر والأسود.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

وكان مينو رايولا وكيل أعمال إرلينج، ووالده ألف إينج هالاند قد عقدا اجتماعات مع إدارة برشلونة وريال مدريد للاستماع للعروض المقدمة منهما بشأن التعاقد مع الهداف النرويجي.

وقال كييل في تصريحات لشبكة "سكاي" الألمانية: "موقفنا واضح فنحن نخطط (للمستقبل) مع إرلينج".

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وأضاف "نحن نشعر بالهدوء (حول إمكانية انتقال)، بالطبع تابعنا الموقف وكان لنا حديثا مثمرا مع مينو ووالده مؤخرا".

وتابع "لا أرغب في أن أتحدث عن هذه الأمور الأمور الآن، لأننا لا نعرف ما قد يحدث في المستقبل".

وأكمل "رأيت الولد (هالاند) في المران بأخر يومين ورأيت كم هو متعطش للنجاح والشرارة التي تطلقها عينيه".

وأتم "لدينا طموح كبير للغاية، ونأمل أن يحقق إرلينج أهدافنا الرياضية، وهذا موقفنا الواضح".

وسجل هالاند 33 هدفا خلال 31 مباراة في الموسم الحالي مع بروسيا دورتموند في كل المسابقات.

إرلينج هالاند بروسيا دورتموند
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