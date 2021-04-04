بيرلو: نصعب الأمور على أنفسنا للأسف

تأسف أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس على ضياع نقطتين بالتعادل مع تورينو 2-2 في الدوري الإيطالي، وانتقد أداء فريقه.

وسجل فيديريكو كييزا هدف التقدم للسيدة العجوز قبل أن يحرز أنطونيو سانابريا هدفين لتورينو ثم يعادل كريستيانو رونالدو النتيجة.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نصعب الأمور على أنفسنا للأسف. بدأنا المباراة بشكل جيد وأحرزنا هدف التقدم ولكننا سمحنا لهم بالعودة".

وأضاف "كنا نريد أن نلعب الشوط الثاني بشكل مختلف ولكننا تأخرنا في النتيجة وأصبحت المباراة صعبة بعد ذلك".

وواصل "نعاني من فقدان التركيز بصورة متكررة. يجب أن نتحسن ولا يجب أن نتراجع ولو لدقيقة واحدة".

وأكمل المدرب الشاب "لعبنا مباريات كثيرة ولذلك فشعورنا بالإرهاق طبيعي ولكن لا يجب أن نسمح بذلك".

وشرح "بعد تسجيلنا التعادل، سيطرنا على المباراة مرة أخرى، لذلك رد فعلنا كان جيدًا ولكن عندما تلعب أمام فريق يتراجع إلى الدفاع بشكل كبير يصبح الانطلاق من منتصف الملعب أكثر صعوبة، تحتاج للعب على الأجنحة. نحتاج إلى بعض الصبر وتحريك الكرة والهجوم من الأجنحة".

وأتم بيرلو "بالتأكيد لا أشعر بالسعادة عندما نفشل في الفوز ونهدر النقاط. يجب أن نعمل على استغلال المساحات بشكل أفضل وإيجاد فرص أكثر بين الخطوط".

نتيجة التعادل لا تخدم مصالح الفريقين، يوفنتوس في صراع اللقب ومراكز دوري الأبطال، وتورينو لتفادي خطر الهبوط.

تعادل تراجع به يوفنتوس للمركز الخامس برصيد 56 نقطة، سيواجه نابولي يوم الأربعاء المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة.

بينما رفع تورينو رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع عشر على بُعد نقطتين من مراكز الهبوط.