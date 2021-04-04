سكاي: برشلونة يصرف النظر عن ضم فينالدوم بسبب لاعبه الشاب

الأحد، 04 أبريل 2021 - 13:19

كتب : FilGoal

جورجينيو فينالدوم - ليفربول

يبدو أن صفقة انتقال جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول إلى برشلونة قد لا تتم وذلك بحسب ما نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

عدم إتمام الصفقة يأتي بسبب إلياكس موريبا لاعب برشلونة الشاب، والذي يلعب في وسط الملعب، والذي ظهر بمستوى طيب في الفترة الأخيرة مع الفريق الكتالوني.

وأوضح تقرير الشبكة البريطانية أن تألق موريبا ورغبة جوان لابورتا رئيس برشلونة في الاعتماد على لاعبي الأكاديمية؛ يجعل الفريق لا يهتم بخدمات فينالدوم.

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كما أشار التقرير إلى أن لابورتا يرغب في تأمين موقف برشلونة المالي ومعرفة كل ما يخص الأمور الاقتصادية قبل إجراء أي صفقة للتدعيم في موسم 2021-2022.

وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال بالمجان لأي فريق في فترة الانتقالات المقبلة.

ولعب موريبا (18 عاما) 6 مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم وسجل هدفا وصنع 3.

موريبا صاحب الأصول الغينية، مثّل منتخبات الشباب الإسبانية، ويلعب في أكاديمية برشلونة منذ عام 2017.

برشلونة ليفربول
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