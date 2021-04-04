ماركا: هازارد يشارك في مران ريال مدريد وقد يواجه ليفربول

شارك إدين هازارد نجم ريال مدريد في مران فريقه الجماعي، اليوم الأحد، بعدما غاب عن التواجد في الماضية بسبب الإصابة، لتزيد فرصه في المشاركة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هازارد انخرط في المران الجماعي للفريق بعد الشفاء من الإصابة التي لحقت به.

وأكمل هازارد المران دون الشكوى من أي آلام، وهو ما قد يشير إلى استعداده لمواجهة ليفربول في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وكان هازارد قد اشتكى من آلام بعد مشاركته ضد إلتشي في الجولة 27 للدوري الإسباني ليغيب بعدها عن تدريبات ريال مدريد الجماعية.

ويعاني هازارد من كثرة الإصابات مع ريال مدريد في هذا الموسم، إذ غاب عن الفريق في 25 مباراة بسبب الإصابات العضلية المختلفة بجانب إصابته بفيروس كورونا.

ولعب هازارد 14 مباراة فقط مع ريال مدريد هذا الموسم بواقع 646 دقيقة وسجل 3 أهداف.