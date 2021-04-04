فليك: الفوز على لايبزيج خطوة مهمة في طريقنا نحو لقب الدوري ولكن

الأحد، 04 أبريل 2021 - 13:08

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

رغم إسقاط منافسه المباشر في مباراة تساوي 6 نقاط.. رفض هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ الاعتراف بأن فريقه اقترب تحقيق لقب الدوري الألماني.

بايرن ميونيخ متصدر الدوري انتصر على ريد بول لايبزيج الوصيف في الجولة 27 على ملعب أر بي أرينا.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كانت مباراة رائعة وأظهر لايبزيج سبب وجودهم في هذا المركز المتقدم".

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وأضاف "كنا بحاجة لشيء ما، لم نكن فعالين هجومياً ولم يكن لدينا الكثير من الاستحواذ. بعد 20 دقيقة دخلنا المباراة بشكل أفضل وسيطرنا وسجلنا الهدف. كان ذلك مهمًا".

وواصل "في الشوط الثاني كان من الواضح أن لايبزيج سيحاول فعل كل شيء. لقد قاموا بعمل جيد للغاية وسببوا لنا بعض المشاكل".

وشدد "كانت الروح المعنوية بفريقي رائعة، لعبنا بعقلية ممتازة، كان هدفنا الكبير هو الفوز بالمباراة".

وأتم "هي خطوة مهمة في طريقنا، لكن ما زالت هناك سبع مباريات علينا لعبها".

انتصار رفع رصيد البافاري الساعي للقب الـ 30 في تاريخ بالدوري إلى 64 نقطة بفارق 7 نقاط عن لايبزج صاحب الوصافة.

ليون جوريتسكا سجل هدف اللقاء الوحيد من صناعة توماس مولر.

فوز سادس على التوالي لبايرن في جميع المسابقات، وانتصار أول ضد لايبزج بعد 4 مباريات متتالية انتهت بين الفريقين في الدوري الألماني.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 38 بعرضية من مولر تصل إلى لاعب الوسط الذي سدد كرة لا تُصد سكنت شباك جالوتشي.

بايرن ميونيخ لايبزيج هانز فليك
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