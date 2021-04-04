أسامة نبيه: إمام عاشور دخل مشادة مع نفسه

الأحد، 04 أبريل 2021 - 12:55

كتب : محرر في الجول

إمام عاشور يسجل و يحتفل بهدف الزمالك الثاني في سيراميكا كليوباترا

كشف أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أسباب إيقاف إمام عاشور لاعب الفريق عقب الفوز على مولودية الجزائر 2-0 أمس السبت.

إمام عاشور

النادي : الزمالك

الزمالك

وفي وقت سابق، أعلن الزمالك، أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، قرر إيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق، وتدربه مع فريق الشباب بالنادي.

وقال نبيه لقناة "الحدث اليوم": "بعد المباراة كان هناك نرفزة وعصبية ملعب من إمام عاشور".

أخبار متعلقة
في الجول يكشف – سببان خلف عقوبة كارتيرون على إمام عاشور وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة الزمالك: كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور وتدربه مع الشباب

واستدرك "لكنه لم ينفعل على الجهاز الفني أو اللاعبين، المشادة حصلت مع نفسه وليس مع أحد".

وأكمل "بالتالي تم إيقافه لأجل غير مسمى وتدريبه مع فريق الشباب".

وواصل "لم نحدد مدة للعقوبة، نقدر رغبة اللاعب في المشاركة ولكن هذه وجهة نظر فنية".

فاز الزمالك على مولودية الجزائر بهدفين مقابل لا شيء على ملعب 5 يوليو، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ولم يشارك إمام عاشور صاحب الـ 23 عاما خلال المباراة.

الأمل عاد الآن للزمالك للتأهل، لكن بشرط الفوز على تونجيث في الجولة الأخيرة، وخسارة مولودية الجزائر أمام الترجي في رادس.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في المركز الثالث بترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد مولودية الجزائر عند 8 نقاط في المركز الثاني.

الزمالك إمام عاشور
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوارديولا: فخور للغاية بما يفعله فريقي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي – مشاركة كهربا.. وعودة علي معلول 30 دقيقة | مصر
تقرير: مانشستر يونايتد يتجه لتجديد عقد ماتا 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استقالة مدرب مولودية الجزائر بعد الخسارة من الزمالك 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بروسيا دورتموند: موفقنا واضح بشأن هالاند.. ونأمل أن يحقق أهدافنا الرياضية 52 دقيقة | ميركاتو
بيرلو: نصعب الأمور على أنفسنا للأسف 53 دقيقة | الدوري الإيطالي
تقرير: جريليش يخرج من خطط جوارديولا بسبب أجويرو ساعة | الدوري الإنجليزي
ميرور: يونايتد يفكر في بيع دي خيا بسبب راتبه ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 3 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 4 بيراميدز يكشف عبر في الجول حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحي
قد ينال إعجابك