أسامة نبيه: إمام عاشور دخل مشادة مع نفسه

كشف أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أسباب إيقاف إمام عاشور لاعب الفريق عقب الفوز على مولودية الجزائر 2-0 أمس السبت.

إمام عاشور النادي : الزمالك الزمالك

وفي وقت سابق، أعلن الزمالك، أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، قرر إيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق، وتدربه مع فريق الشباب بالنادي.

وقال نبيه لقناة "الحدث اليوم": "بعد المباراة كان هناك نرفزة وعصبية ملعب من إمام عاشور".

واستدرك "لكنه لم ينفعل على الجهاز الفني أو اللاعبين، المشادة حصلت مع نفسه وليس مع أحد".

وأكمل "بالتالي تم إيقافه لأجل غير مسمى وتدريبه مع فريق الشباب".

وواصل "لم نحدد مدة للعقوبة، نقدر رغبة اللاعب في المشاركة ولكن هذه وجهة نظر فنية".

فاز الزمالك على مولودية الجزائر بهدفين مقابل لا شيء على ملعب 5 يوليو، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ولم يشارك إمام عاشور صاحب الـ 23 عاما خلال المباراة.

الأمل عاد الآن للزمالك للتأهل، لكن بشرط الفوز على تونجيث في الجولة الأخيرة، وخسارة مولودية الجزائر أمام الترجي في رادس.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في المركز الثالث بترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد مولودية الجزائر عند 8 نقاط في المركز الثاني.

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