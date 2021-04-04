طبيب الأهلي يكشف جديد حالتي محمد محمود وحمدي فتحي وموعد عودة وحيد

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن محمد محمود، لاعب الفريق، يسير بشكل منتظم في طريق العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

وقال أبو عبلة عبر الموقع الرسمي للأهلي: "اللاعب يؤدي تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل بشكل منتظم، ويتحسن باستمرار، حيث يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي قبل المشاركة في التدريبات في غضون 3 أسابيع".

وكان محمد محمود قد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية منذ تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وخضع لجراحة في الركبة وبدأ بعدها العلاج الطبيعي خلال الفترة الماضية.

وأوضح أبو عبلة كذلك أن أن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، سوف يخضع لفحص طبي يوم الخميس المقبل؛ للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي خضع لها في الذراع.

وأوضح أن اللاعب يتحسن بشكل مستمر، وأن الفحص الطبي سيحدد المرحلة المقبلة من برنامج العلاج الطبيعي الذي سيخضع له اللاعب.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في جانب من التدريبات ـ بشكل معين ـ؛ لتجنب الالتحامات، لحين المشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة كينيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

أما محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق، فيواصل تنفيذ فقرات البرنامج العلاجي الذي يخضع له منذ إصابته في وقت سابق.

وأكد أبو عبلة أن وحيد سيكون جاهزا للبدء في المشاركة بتدريبات الفريق في غضون ٣ أسابيع، يتخللها فحص مستمر، وقياسات دورية للتأكد من تعافيه تماما من الإصابة.

وكان وحيد قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، ويخضع لتدريبات علاج طبيعي مكثف؛ لتجهيزه للمباريات.