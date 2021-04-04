اتحاد السلة: تشكيل لجنة رسمية للاستماع لتظلم الزمالك بشأن عقوبات مباراة الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن تشكيل لجنة للاستماع إلى شكوى نادي الزمالك لبحث تظلم النادي بشأن العقوبات الموقعة بخصوص مباراة الأهلي في الجولة الحادية عشر من بطولة دوري السوبر.

وأخطر اتحاد السلة مسئولي نادي الزمالك في خطاب رسمي عن قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تضم مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد ومحمد عبد المطلب نائب رئيس المجلس وأحمد كامل رئيس لجنة المسابقات.

ومن المقرر أن يخطر مجلس الإدارة مسئولي نادي الزمالك الأحد بموعد جلسة الاستماع لشكواهم.

كان الاتحاد المصري لكرة السلة قد قرر اعتبار الزمالك خاسرا أمام الأهلي في بطولة الدوري بعد تعذر خوض المباراة بسبب وجود جماهير داخل الصالة.

وكان الزمالك قد أصدر بيانا، منح فيه اتحاد السلة "مهلة أخيرة" وخوض مباراة سبورتنج في دوري السوبر قبل يومين، قبل الرد على تظلمه.