اتحاد السلة: تشكيل لجنة رسمية للاستماع لتظلم الزمالك بشأن عقوبات مباراة الأهلي

الأحد، 04 أبريل 2021 - 10:48

كتب : FilGoal

كرة سلة الأهلي والزمالك - الصورة من الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن تشكيل لجنة للاستماع إلى شكوى نادي الزمالك لبحث تظلم النادي بشأن العقوبات الموقعة بخصوص مباراة الأهلي في الجولة الحادية عشر من بطولة دوري السوبر.

وأخطر اتحاد السلة مسئولي نادي الزمالك في خطاب رسمي عن قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تضم مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد ومحمد عبد المطلب نائب رئيس المجلس وأحمد كامل رئيس لجنة المسابقات.

ومن المقرر أن يخطر مجلس الإدارة مسئولي نادي الزمالك الأحد بموعد جلسة الاستماع لشكواهم.

كان الاتحاد المصري لكرة السلة قد قرر اعتبار الزمالك خاسرا أمام الأهلي في بطولة الدوري بعد تعذر خوض المباراة بسبب وجود جماهير داخل الصالة.

وكان الزمالك قد أصدر بيانا، منح فيه اتحاد السلة "مهلة أخيرة" وخوض مباراة سبورتنج في دوري السوبر قبل يومين، قبل الرد على تظلمه.

كرة سلة الأهلي كرة سلة الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد السلة: تشكيل لجنة رسمية للاستماع لتظلم الزمالك بشأن عقوبات مباراة الأهلي 13 دقيقة | رياضات أخرى
وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مواعيد مباريات الأحد 4 أبريل.. بيراميدز يواجه الرجاء وأتليتكو يواصل المنافسة ويونايتد يستضيف برايتون 26 دقيقة | الكونفدرالية
الزمالك: كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور وتدربه مع الشباب 38 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
متى يحسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي رسميا 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
ماذا يحتاج الزمالك ليتأهل إلى ربع النهائي.. سيناريو وحيد 10 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
طبيب الزمالك يكشف إصابة زيزو وجنش.. وكواليس إعادته الوعي لـ لاعب المولودية 10 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر عمراني: لم نستغل الفرص التي سنحت لنا.. وتأثرنا بالغيابات أمام الزمالك 10 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 3 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 4 بيراميدز يكشف عبر في الجول حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحي
قد ينال إعجابك