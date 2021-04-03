إيهاب جلال: مجهود اللاعبين لا يستحق الخسارة.. ومن لا يريد أن يلعب فلن يشارك

أوضح إيهاب جلال المدير الفني لـ الإسماعيلي أنه سيختار اللاعبين الذين يتحملون الضغوط في ظل موقف النادي الصعب.

الإسماعيلي في ظهور مديره الفني الجديد لأول مرة، سقط في فخ الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة 17 من الدوري المصري.

وقال إيهاب جلال عقب نهاية اللقاء: "مجهود اللاعبين لا يستحق الخسارة، اعتمد سيراميكا كليوباترا على الكرات العالية وكان لدى لاعبي الفريق استعجال وعدم ثقة، وأعذر اللاعبون على ذلك".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورت: "الفترة الحالية تحتاج لعمل مختلفة بعض الشيء، ونحاول حصد النقاط والخروج من هذا الموقف".

وأضاف "لو النادي كان في موقف جيد لم أكن سانضم في بداية الموسم لتولي تدريب الفريق لأن هناك الكثير لابد أن يتم النظر فيه، لكنني هنا من أجل مساعدة النادي في هذا الوقت الصعب".

وأردف "هناك لاعبون كثر جيدين ولكن هناك عدم ثقة، نحتاج للصبر واتحمل المسؤولية من أجل النادي، وبعدها سنقول ماذا حدث وما يمر به النادي".

ويستعد الدراويش للقاء المصري البورسعيدي يوم الأربعاء المقبل، ومن ثم سيحصل الفريق على راحة حتى الأول من مايو المقبل.

وواصل إيهاب جلال عن لقاء دربي القناة: "مواجهة المصري؟ لو فزنا سيكون الأمر في صالحنا وهو ما سيفرق مع اللاعبين نفسيا".

وأكمل "أهم شيء المكسب وكان من المهم أن نحصد 6 نقاط والآن نحن تحت ضغط كبير".

وأتم "من لا يريد أن يلعب فلن يشارك، وسنرى من يستطيع تحمل الضغط والعمل معنا في الفترة المقبلة".



























ولم يستطع إيهاب جلال في ظهوره الأول مع الإسماعيلي في تحقيق الـ 3 نقاط الغائبة عن الدراويش.

وتواصل غياب الإسماعيلي عن الانتصارات في الدوري للمباراة الـ 12 تواليا، إذ لم يفز الدراويش منذ الفوز على أسوان ولم يحقق أي انتصار في الدوري خلال 2021.

وتفوق هيثم شعبان على إيهاب جلال، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما عندما كان الأخير مدربا لمصر للمقاصة بالتعادل 1-1.

فوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 24 نقطة ارتقى بها للمركز الثامن، بينما ظل الإسماعيلي في المركز الـ 17 –قبل الأخير- برصيد 11 نقطة.