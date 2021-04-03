شادي حسين يقلب الطاولة لـ سيراميكا كليوباترا ويُفسد ظهور إيهاب جلال الأول مع الإسماعيلي

سقط الإسماعيلي في فخ الخسارة بنتيجة 2-1 أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 17 من الدوري المصري على ملعب الإسماعيلية.

سجل فخر الدين بن يوسف هدف الإسماعيلي، وقلب الضيوف الطاولة بفضل هدفي أحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم.

شادي حسين شارك كبديل فحصل على ركلة جزاء وصنع الهدف الثاني وقاد فريقه لحصد انتصار أول بعد 4 مباريات دون فوز في الدوري.

ولم يستطع إيهاب جلال في ظهوره الأول مع الإسماعيلي في تحقيق الـ 3 نقاط الغائبة عن الدراويش.

وتواصل غياب الإسماعيلي عن الانتصارات في الدوري للمباراة الـ 12 تواليا، إذ لم يفز الدراويش منذ الفوز على أسوان ولم يحقق أي انتصار في الدوري خلال 2021.

وتفوق هيثم شعبان على إيهاب جلال، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما عندما كان الأخير مدربا لمصر للمقاصة بالتعادل 1-1.

فوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 24 نقطة ارتقى بها للمركز الثامن، بينما ظل الإسماعيلي في المركز الـ 17 –قبل الأخير- برصيد 11 نقطة.

























التشكيل

اختار إيهاب جلال تشكيله الأول بتواجد محمد فوزي في حراسة المرمى وفي الهجوم فخر الدين بن يوسف وإلى جواره شكري نجيب.

بدأ سيراميكا بتواجد أحمد ياسر ريان وحيدا في الهجوم ومن خلفه محمد إبراهيم وميدو جابر وصالح جمعة.

وصف المباراة

بدأ شكري نجيب قائد الإسماعيلي مهمة تهديد مرمى عامر عامر حارس وقائد سيراميكا كليوباترا بتسديدة صاروخية أبعدها الحارس لركنية في الدقيقة التاسعة.

عرضية من الجهة اليمنى تصل لليسرى استلمها حسين السيد الذي أرسل عرضية إلى أحمد مدبولي، لكن رأسيته جاءت سهلة في يد عامر عامر في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 27 كان التهديد الأخطر، كرة طولية تصل إلى فخر الدين بن يوسف الذي سدد كرة صاروخية من داخل المنطقة ارتدت من العارضة.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول عرقل أحمد محسن ظهير سيراميكا فخر الدين بن يوسف.

التونسي انبرى للركلة وسجل هدف التقدم في أقصى الزاوية اليسرى بنجاح، رافعا رصيده إلى 4 أهداف في الدوري الموسم الحالي.

شوط أول انتهى بتقدم الدراويش والآمل في 45 دقيقة لحصد الانتصار الثمين.

الشوط الثاني

كاد فخر الدين أن يعزز تقدم الإسماعيلي برأسية في الدقيقة 51 لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 53 دفع هيثم شعبان بشادي حسين لإدراك التعادل لسيراميكا كليوباترا.

وفي الدقيقة 65 تحصّل شادي حسين على ركلة جزاء عند عرقلته داخل منطقة الجزاء.

أحمد ياسر ريان ترجم ركلة الجزاء بنجاح في الشباك معلنا التعادل في الدقيقة 66، ورافعا رصيده إلى 7 أهداف في الدوري الموسم الحالي.

وبعد 11 دقيقة استطاع شادي حسين أن يخطف الكرة من دونجا في منطقة جزاء الدراويش وقدّم بينية رائعة لمحمد إبراهيم الذي سدد بنجاح في شباك محمد فوزي.

الدقائق الأخيرة شهدت محاولات غير مكتملة من الإسماعيلي لينتهي اللقاء بفوز سيراميكا كليوباترا.