وزارة التعليم العالي تنفي فصل محمد صلاح

السبت، 03 أبريل 2021 - 22:16

كتب : FilGoal

مصر - جزر القمر - محمد صلاح

أصدرت وزارة التعليم العالي المصرية بيانا بشأن الموقف الدراسي لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وقالت وزارة التعليم العالي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تنفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل اللاعب الدولي محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة".

وأتم البيان "وتؤكد الوزارة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته".

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وشارك محمد صلاح في تأهل منتخب مصر لنهائيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، بعد المشاركة في مباراتي مصر ضد كينيا وجزر القمر.

وسجل صلاح في شباك جزر القمر ثنائية ضمن فوز الفراعنة برباعية دون رد، ليصبح ثاني هدافي منتخب مصر عبر التاريخ.

ويلعب محمد صلاح في الوقت الحالي مع ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح وزارة التعليم العالي
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