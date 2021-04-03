هدف واحد يكفي.. المصري يهزم طلائع الجيش ويرتقي 4 مراكز للثالث

هدف واحد كان كافيا للمصري للقفز أربعة مراكز للأمام، والتواجد بالمركز الثالث بعد الفوز على طلائع الجيش.

فاز النادي المصري على طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

سجل عمر كمال عبد الواحد هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء للمصري.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة الـ26 مرتقيا للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة الـ14 في المركز الـ15.

التشكيل

علي ماهر بدأ بـ أوستين أموتو في الهجوم، فيما تواجد حسن علي كظهير أيسر في غياب أحمد شديد قناوي للإصابة.

وبدأ حجاج عويس كظهير أيمن في ظل تواجد كريم العراقي على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

بداية المباراة كانت سريعة، ورأسية من عمرو جمال حولها أحمد مسعود إلى ركنية في الدقيقة التاسعة.

رد المصري كان في الدقيقة الـ12 بعد عرضية من مصطفى سلطان، قابلها أوستين أموتو برأسية، تصدى لها محمد بسام إلى ركنية.

المصري هدد مجددا في الدقيقة الـ13 بعد طولية من فريد شوقي إلى عمر كمال الذي قابلها بلمسة مباشرة نحو المرمى، تصطدم بالعارضة العلوية لمرمى محمد بسام.

محمد بسام تألق مجددا في الدقيقة الـ15 بعد عرضية من حسن علي، قابلها إيزي إيميكا برأسية، تصدى لها محمد بسام بشكل رائع.

أوستين أموتو تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ28 بعد ضربة مرفق في وجه علي الفيل لاعب طلائع الجيش، ليتوقف اللعب لعلاج لاعب الفريق العسكري.

عمرو جمال هدد المصري برأسية أيضا في الدقيقة الـ37، لكنها مرت بجانب القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

ناصر منسي شارك بدلا من أحمد هاني في الدقيقة الـ56 بصفوف طلائع الجيش.

وعلي ماهر أجرى أولى التبديلات في الدقيقة الـ57 بدخول محمد عنتر بدلا من مصطفى سلطان.

وطلائع الجيش هدد مرمى المصري في الدقيقة الـ70 بتصويبة قوية من فرانك ستيفين نجونجا، لكن أحمد مسعود تصدى لها على مرتين بصعوبة.

في المقابل، تحصل المصري على ركلة جزاء في الدقيقة الـ73 بعد مخالفة من عمرو السيسي ضد عمر كمال عبد الواحد.

عمر كمال سجل ركلة الجزاء بنجاح، ليتقدم المصري بالهدف الأول.

الهدف رفع رصيد عمر كمال إلى 8 أهداف هذا الموسم في صدارة هدافي المسابقة بالشاركة مع حسام حسن مهاجم سموحة.

على الفور هنا تدخل عبد الحميد بسيوني، ودفع بـ عمرو مرعي في الدقيقة الـ77 بدلا من عمرو السيسي.

في المقابل دفع علي ماهر بـ كريم العراقي في الدقيقة الـ80 بدلا من أوستين أموتو. مشاركة هي الأولى لظهير أيمن المنتخب الأوليمبي منذ 29 يناير الماضي في المباراة أمام الإنتاج الحربي.

إيزي إيميكا أيضا كاد يصنع الثاني للمصري في الدقيقة الـ81 بعد اختراق رائع ثم عرضية من على خط المرمى، لكنها لم تجد المتابعه بعد خروج أموتو المهاجم الصريح.

وكانت آخر تبديلات طلائع الجيش بدخول محمد شحاتة، وإسلام محارب بدلا من فرانك ستيفين نجونجا، وأحمد سمير في الدقيقة الـ85.

لاعبو طلائع الجيش طالبوا بركلة جزاء في الدقيقة الـ88 نتيجة لمسة يد على عمر كمال عبد الواحد. محمد الصباحي عاد لتقنية الفيديو ثم قرر عدم احتساب أي شيء.

تبديلان جديدان من علي ماهر أُجريا في الدقيقة الـ89 بدخول أحمد جمعة وسعيدو سيمبوريه بدلا من حسن علي، وأحمد رفعت.

طلائع الجيش ضغط جدا في الدقائق الأخيرة، ومن مخالفة في الدقيقة الـ94 كاد يدرك التعادل بعد رأسية من علي الفيل في ظل تقدم محمد بسام من مرماه، لكن الكرة مرت بجانب القائم، لينتهي اللقاء بفوز المصري بهدف.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة الـ26 مرتقيا للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة الـ14 في المركز الـ15.