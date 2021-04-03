انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1) (2) سيراميكا كليوباترا.. خسارة جديدة للدراويش

السبت، 03 أبريل 2021 - 20:54

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

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انتهت

ق 77: جوووول التقدم لسيراميكا، شادي حسين يخطف الكرة من دونجا ويمرر الكرة لمحمد إبراهيم الذي يسجل هدف قلب النتيجة.

ق 66: جوووول أحمد ياسر ريان يسجل التعادل من ركلة جزاء في منتصف المرمى.

ق 65: ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا بعد عرقلة شادي حسين داخل منطقة الجزاء.

ق 53: نزول شادي حسين بدلا من رجب عمران في ثاني تغييرات سيراميكا كليوباترا.

ق 51: عرضية من الجهة اليمنى تصل إلى فخر الدين بن يوسف لكن رأسيته تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 47: بطاقة صفراء لرجب عمران بعد تدخل قوي على حسين السيد.

ق 46: نزول محمود نبيل بدلا من ميدو جابر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: جوووول فخر الدين بن يوسف يتقدم للدراويش من علامة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى.

ق 42: ركلة جزاء للإسماعيلي لصالح فخر الدين بن يوسف بعد عرقلة من أحمد محسن.

ق 27: كرة طولية تصل إلى فخر الدين الذي يسدد كرة صاروخية ترتد من العارضة.

ق 25: بطاقة صفراء لمحمد هاشم مدافع الإسماعيلي بعد إعاقة أحمد ياسر ريان من فرصة انفراد.

ق 15: عرضية من الجهة اليمنى تصل إلى حسين السيد في الجهة اليسرى ليرسل عرضية أخرى سدد أحمد مدبولي برأسية ضعيفة في يد عامر عامر.

ق 14: بطاقة صفراء أولى لطارق سامي مدافع سيراميكا بعد تدخل قوي على مدبولي.

ق 9: تسديدة صاروخية من شكري نجيب من خارج منطقة الجزاء تصدى لها عامر عامر وحولها لركنية.

بداية اللقاء

الإسماعيلي في الدوري سيراميكا كليوباترا
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