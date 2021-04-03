انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1) (2) سيراميكا كليوباترا.. خسارة جديدة للدراويش
السبت، 03 أبريل 2021 - 20:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة الـ 17 من الدوري المصري.
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انتهت
ق 77: جوووول التقدم لسيراميكا، شادي حسين يخطف الكرة من دونجا ويمرر الكرة لمحمد إبراهيم الذي يسجل هدف قلب النتيجة.
ق 66: جوووول أحمد ياسر ريان يسجل التعادل من ركلة جزاء في منتصف المرمى.
ق 65: ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا بعد عرقلة شادي حسين داخل منطقة الجزاء.
ق 53: نزول شادي حسين بدلا من رجب عمران في ثاني تغييرات سيراميكا كليوباترا.
ق 51: عرضية من الجهة اليمنى تصل إلى فخر الدين بن يوسف لكن رأسيته تمر بجوار القائم الأيسر.
ق 47: بطاقة صفراء لرجب عمران بعد تدخل قوي على حسين السيد.
ق 46: نزول محمود نبيل بدلا من ميدو جابر.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44: جوووول فخر الدين بن يوسف يتقدم للدراويش من علامة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى.
ق 42: ركلة جزاء للإسماعيلي لصالح فخر الدين بن يوسف بعد عرقلة من أحمد محسن.
ق 27: كرة طولية تصل إلى فخر الدين الذي يسدد كرة صاروخية ترتد من العارضة.
ق 25: بطاقة صفراء لمحمد هاشم مدافع الإسماعيلي بعد إعاقة أحمد ياسر ريان من فرصة انفراد.
ق 15: عرضية من الجهة اليمنى تصل إلى حسين السيد في الجهة اليسرى ليرسل عرضية أخرى سدد أحمد مدبولي برأسية ضعيفة في يد عامر عامر.
ق 14: بطاقة صفراء أولى لطارق سامي مدافع سيراميكا بعد تدخل قوي على مدبولي.
ق 9: تسديدة صاروخية من شكري نجيب من خارج منطقة الجزاء تصدى لها عامر عامر وحولها لركنية.
بداية اللقاء