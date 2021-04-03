تشكيل نهائي كأس إسبانيا – ويليامز يقود بلباو.. وسيلفا أساسي مع سوسيداد

السبت، 03 أبريل 2021 - 20:50

كتب : FilGoal

ويليان جوزيه - ريال سوسيداد - برشلونة

أعلن مارسيلينو جارسيا تورال مدرب أتليتك بلباو، وإيمانول ألجواسيل المدير الفني لـ ريال سوسيداد، عن تشكيلي فريقيهما لمباراة نهائي كأس ملك إسبانيا 2020.

أتليتك بلباو وريال سوسيداد يلتقيان في نهائي نسخة الموسم الماضي بملعب لا كارتوخا، مباراة تأخرت لمدة عام كامل.

ولم يشهد التشكيلان أي مفاجآت، فواصل مارسيلينو الاعتماد على 4-4-2 بوجود راؤول جارسيا وإنياكي ويليامز في الهجوم.

فيما يبدأ دافيد سيلفا أساسيا بتشكيل ريال سوسيداد رغم معاناته من إصابات عديدة بالأشهر الأخيرة.

تشكيل أتليتك بلباو:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: أوسكار دي ماركوس – جيراي ألفاريز – إنييجو مارتينيز – يوري بيرشيتشي

الوسط: أليكس بيرينجير – داني جارسيا – أوناي فينسيدور – إيكر مونيايين

الهجوم: إنياكي ويليامز – راؤول جارسيا

تشكيل ريال سوسيداد:

حراسة المرمى: أليكس ريميرو

الدفاع: أندوني جوروسابيل – إيجور زوبيليديا – روبن لو نورمان – ناتشو مونريال

الوسط: مارتين زوبيميندي – ميكيل ميرينو – دافيد سيلفا

الهجوم: بورتو – أليكساندر إيزاك – ميكيل أويارزابال

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