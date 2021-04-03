غاب "ليفانجولسكي" فسجل "سكورتيسكا".. بايرن ميونيخ يضرب لايبزج ويضع يدا على لقب الدوري الألماني

"سيساعدنا ليون (سكورتيسكا) في تعويض غياب روبروت (ليفانجولسكي)"، كان ذلك تصريح توماس مولر صانع ألعاب بايرن ميونيخ بعد إصابة روبرت ليفاندوفسكي في التوقف الدولي واحتمالية أن يمتد غيابه لأكثر من شهر.

غاب روبرت ليفاندوفسكي فسجل ليون جوريتسكا هدف فوز بايرن ميونيخ في لقاء حسم لقب الدوري الألماني أمام ريد بول لايبزج في الجولة 27 على ملعب أر بي أرينا.

جوريتسكا سجل هدف اللقاء الوحيد من صناعة توماس مولر.

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Seven points clear! 🤯🤯



▶️ Enjoy the highlights of @FCBayernEN's victory in Leipzig. 🎥 pic.twitter.com/Y342X6IUof — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 3, 2021

انتصار رفع رصيد البافاري الساعي للقب الـ 30 في تاريخ بالدوري إلى 64 نقطة بفارق 7 نقاط عن لايبزج صاحب الوصافة.

فوز سادس على التوالي لبايرن في جميع المسابقات، وانتصار أول ضد لايبزج بعد 4 مباريات متتالية انتهت بين الفريقين في الدوري الألماني.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 38 بعرضية من مولر تصل إلى لاعب الوسط الذي سدد كرة لا تُصد سكنت شباك جالوتشي.

مولر واصل تربعه على صدارة ترتيب الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الألماني برصيد 15 تمريرة حاسمة.

بينما سجل "سكوريتسكا" هدفه الخامس الموسم الحالي في الدوري الألماني.