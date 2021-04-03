نقطة أفضل من لا شيء.. رونالدو يخطف تعادلا لـ يوفنتوس في الدربي أمام تورينو

خطف كريستيانو رونالدو نقطة لـ يوفنتوس في دربي ديلا مولي أمام تورينو في قمة الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 شهدت أهداف سجلها: فيديريكو كييزا وكريستيانو رونالدو للبيانكونيري وثنائية لتوني سانابريا للتورو.

ولأول مرة يحصد تورينو نقطة من يوفنتوس على ملعبه منذ 2015، إذ خسر الفريق 5 مباريات منذ الفوز 2-1 على أرضه أولمبيكو دي تورينو.

نتيجة لا تخدم مصالح الفريقين، يوفنتوس في صراع اللقب ومراكز دوري الأبطال، وتورينو لتفادي خطر الهبوط.

تعادل تراجع به يوفنتوس للمركز الخامس برصيد 56 نقطة، سيواجه نابولي يوم الأربعاء المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة.

بينما رفع تورينو رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع عشر على بُعد نقطتين من مراكز الهبوط.

التشكيل

بدأ أندريا بيرلو بثنائية كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا في الهجوم.

فيما قاد أندريا بيلوتي وتوني سانابريا هجوم تورينو ومن خلفهم سيموني فيردي.

وصف المباراة

في الدقيقة الثانية كاد ألفارو موراتا أن يفتتح التسجيل سريعا من تمريرة فيديريكو كييزا البنية لكن تسديدته تصدى لها سيريجو ببراعة.

ورفضت تقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء لـ بيلوتي في الدقيقة العاشرة رغم احتساب الحكم لركلة جزاء.

كييزا أكد على تألقه في 2021 بقميص البيانكونيري وسحل هدف التقدم في الدقيقة 11 من توغل داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى وسدد كرة مرت من تحت أقدام سيريجو وسكنت الشباك.

هدف هو العاشر لـ كييزا القادم من فيورنتينا على سبيل الإعارة في 2021 من أصل 12 هدفا سجلها الموسم الحالي.

رد تورينو جاء قويا عن طريق الباراجوياني توني سانابريا في الدقيقة 27، بعدما تابع برأسية كرة مرتدة من يد فوتشينك تشيزني معلنا التعادل.

هدأت أحداث الشوط الأول وانتظر الفريقان الحسم في الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني جاءت سريعة للغاية، السويدي ديان كولوسفسكي مرر كرة خاطئة لدفاعه وصلت إلى المهاجم الباراجوياني الذي سدد كرة أرضية قوية مرت من تحت يد تشيزني ليقلب النتيجة لصالح التورو في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

سيريجو زاد عن مرماه بالتصدي لرأسية قوية من كريستيانو رونالدو في الدقيقة 53.

ثم أهدر البرتغالي فرصة التعادل في الدقيقة 79.

رونالدو في الدقيقة 81 سجل هدف التعادل برأسية بعدما مرت من الجميع، هدف ألغاه الحكم لكن تقنية الفيديو احتسبته لتضمن نقطة لـ يوفنتوس.

وكاد سانابريا أن يسجل الهاتريك لكن تشيزني تألق وأبعد رأسية الباراجوياني لركنية لينتهي اللقاء بالتعادل، بنقطة أفضل من لا شيء لكلا الفريقين.