مشاركة لشوط واحد.. مصطفى محمد يخسر مع جالاتا سراي مجددا أمام هاتاي سبور

السبت، 03 أبريل 2021 - 20:00

كتب : FilGoal

لاعبو هاتاي سبور يحتفلون بهدف في جالاتا سراي

واصل جالاتا سراي نتائجه المخيبة مؤخرا، وتلقى هزيمة جديدة أمام هاتاي سبور، زادت من موقف الفريق صعوبة في المنافسة على اللقب.

فاز هاتاي سبور على جالاتا سراي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب هاتاي سبور، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري التركي.

سجل مامي ديوف هدفين، وروبن ريبيرو هدف لـ هاتاي سبور في اللقاء.

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الفوز رفع رصيد هاتاي سبور إلى النقطة الـ49 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد جالاتا سراي عند 61 نقطة في المركز الثاني خلف بشيكتاش المتصدر صاحب الـ64 نقطة وبأقل مباراتين.

التشكيل

فاتح تريم بدأ بـ مصطفى محمد كأساسي في الهجوم، فيما تواجد راديمال فالكاو على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

مصطفى محمد بدأ التهديد مبكرا، انطلاقة في الدقيقة الخامسة ثم تصويبة بيسراه بجانب القائم.

هدفان متتاليان

هاتاي سبور ضغط على جالاتا سراي بعد ذلك وكان صاحب الخطورة.

وفي الدقيقة الـ21 سجل هاتا سبور الأول بعد عرضية من الجهة اليسرى تصل إلى أكينتولا الذي أرسل عرضية أرضية، أودعها مامي ديوف المرمى.

ولم يكتف هاتاي سبور بالأول، فأضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ29 بعد تصوية رائعة من روبن ريبيرو R2 من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيسر.

هاتاي سبور كاد يسجل الثالث في الدقيقة الـ33 بعد رأسية ساقطة، لكن موسليرا تصدى لها هذه المرة إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين.

الشوط الثاني

فاتح تريم بدأ الشوط الثاني بثورة تبديلات. شارك إبراهيم ديرفيسوجلو، ومارتن لينز، وريان بابل، وراديمال فالكاو بدلا من مصطفى محمد، وسفيان فيغولي، ومارسيلو ساراتشي، وأردا توران.

فالكاو كاد يسجل الأول بالفعل في الدقيقة الـ59 من رأسية اصطدمت بالقائم الأيمن.

وفي الدقيقة الـ72 عاد مامي ديوف ليضيف هدفا ثالثا بعد تمريرة من ريان عبيد، قابلها بتصويبة في المرمى مسجلا الثالث الذي أنهى اللقاء.

جالاتا سراي تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ78، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو، قرر الحكم احتساب مخالفة من خارج منطقة الجزاء، وطرد ستراهيل بوبوف لاعب أصحاب الأرض.

رغم الطرد، لكن جالاتا سراي فشل في إدراك أي هدف حتى مع احتساب 5 دقائق وقت بدل ضائع، لينتهي اللقاء بفوز هاتاي سبور بثلاثية.

الفوز رفع رصيد هاتاي سبور إلى النقطة الـ49 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد جالاتا سراي عند 61 نقطة في المركز الثاني خلف بشيكتاش المتصدر صاحب الـ64 نقطة وبأقل مباراتين.

جالاتا ساري مصطفى محمد
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