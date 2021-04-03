المصرية للاتصالات يصعد للدرجة الثانية بعد سلسلة لا هزيمة غير عادية

السبت، 03 أبريل 2021 - 19:18

كتب : رضا السنباطي

المصرية للاتصالات

ضمن نادي المصرية للاتصالات صعوده إل دوري الدرجة الثانية، بعد الفوز على 6 أكتوبر بنتيجة 3-0.

ليوسّع الاتصالات الفارق مع القومي مطارده إلى 20 نقطة قبل 6 جولات على نهاية منافسات المجموعة الخامسة من الدرجة الثالثة.

وبذلك يعود الاتصالات إلى الدرجة الثاني بعد هبوطه في موسم 2016\2017.

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وسبق للمصرية الاتصالات لعب موسمين في القسم الأول بين 2007 و2009 قبل أن يعود للدرجة الثانية.

وصرّح هاني العقبي المدير الفني للمصرية للاتصالات لـ FilGoal.com: "سعيد للغاية بالصعود للدرجة الثانية".

وأضاف: "شارك 25 لاعبا هذا الموسم وقدّموا أداء مميزا استحقوا به الصعود عن مجموعة الجيزة".

وأتم: "لدينا 6 مباريات متبقية ونأمل أن نحقق رقما جيدا لنا بعدم الهزيمة، إذ خضنا حتى اللحظة 42 مباراة دون هزيمة على التوالي في الموسمين الماضي والحالي".

المصرية للاتصالات في الدرجة الثالثة في الدرجة الثانية
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