انتصار لم يحدث منذ ربع قرن! ليل يزيح سان جيرمان من الصدارة ونيمار يُطرَد

حقق ليل فوزا تاريخيا على مضيفه باريس سان جيرمان، بهدف وحيد، في ملعب حديقة الأمراء، بالجولة 31 من الدوري الفرنسي.

وسجّل جوناثان ديفيد هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول.

ليرفع ليل رصيده إلى 66 نقطة ليستعيد المركز الأول، فيما تجمّد رصيد باريس سان جيرمان عند 63 نقطة ليتراجع إلى المركز الثاني، قبل 7 جولات فقط على نهاية المسابقة.

وشهدت المباراة إشهار بطاقة حمراء في وجه نيمار جونيور، وكذلك تياجو دجالو لاعب ليل في نفس اللقطة.

ليحقق ليل فوزه الأول على باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء بالدوري الفرنسي منذ أبريل 1996، أي منذ ما يقارب الربع قرن.

واستفاق ليل بعد تفريطه في الصدارة بالجولة الماضية بعد تلقيه خسارة مفاجئة على أرضه أمام نيم أوليمبيك.

ويستعد باريس سان جيرمان لصدام شرس أمام بايرن ميونيخ مساء الأربعاء المقبل في أليانتس أرينا بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في تكرار لنهائي النسخة الماضية.

واضطر ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ سان جيرمان إلى الدفع بأفضل عناصره من أجل تجاوز ليل والحفاظ على الصدارة، فبدأ نيمار بجوار كيليان مبابي وآنخل دي ماريا ومويس كين في خط الهجوم.

لكن الفريق العاصمي أنهى الشوط الأول متأخرا بهدف الكندي الشاب ديفيد بعد تمريرة جوناثان إكوندي.

في الشوط الثاني حاول سان جيرمان العودة في اللقاء دون نجاح، بل كاد أن يتلقى هدفا ثانيا قاتلا في الدقيقة 80 من التركي البديل بوراك يلماز، لكن كيلور نافاس تألق.

المباراة عرفت إشهار 8 بطاقات صفراء من الحكم بنوا باستيان وشهدت الكثير من التدخلات العنيفة.

حتى انفجر الوضع في الدقيقة 90 عندما اشتبك نيمار مع دجالو، ليحصل كلاهما على البطاقة الصفراء الثانية ويغادران الملعب مطرودين.

ويعد هذا الطرد هو الثالث لـ نيمار في آخر عام ونصف بالدوري الفرنسي، أكثر من أي لاعب آخر.