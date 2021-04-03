في الدرجة الثانية – الشرقية للدخان يحلق في صدارة الصعيد

فاز الشرقية للدخان على مضيفه كيما أسوان بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 20 لمجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية.

ليرفع الشرقية للدخان رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة، بينما تجمّد رصيد كيما أسوان عند 17 نقطة في المركز 14.

وفاز بني سويف على أسمنت أسيوط بهدف مصطفى عبد الوهاب، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد أسمنت أسيوط عند 14 نقطة في المركز 15 –قبل الأخير-.

وتجاوز سوهاج ضيفه تليفونات بني سويف بهدف محمد ناجح، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، ويتجمّد رصيد التليفونات عند 20 نقطة في المركز 12.

وفاز ديروط على مركز شباب سمسطا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتقدم إلى المركز 5 برصيد 32 نقطة، ويتجمّد رصيد سمسطا عند 21 نقطة في المركز 11.

وانتصر قنا على طهطا بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد طهطا عند 12 نقطة في المركز 16.

وفاز الإعلاميين على شبان قنا بهدفين مقابل هدف واحد ورفع رصيده بالتالي إلى 30 نقطة في المركز السادس، بينما تجمّد رصيد شبان قنا عند 20 نقطة في المركز 13.

وأخيرا فاز بترول أسيوط على الألومنيوم بهدف محمد دياب، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمّد رصيد الألونيوم عند 35 نقطة في المركز الرابع.

وألغيت مباراة المنيا الثاني أمام الفيوم التاسع بسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف.