في الدرجة الثانية – الشرقية للدخان يحلق في صدارة الصعيد

السبت، 03 أبريل 2021 - 18:52

كتب : رضا السنباطي

الشرقية للدخان

فاز الشرقية للدخان على مضيفه كيما أسوان بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 20 لمجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية.

ليرفع الشرقية للدخان رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة، بينما تجمّد رصيد كيما أسوان عند 17 نقطة في المركز 14.

وفاز بني سويف على أسمنت أسيوط بهدف مصطفى عبد الوهاب، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد أسمنت أسيوط عند 14 نقطة في المركز 15 –قبل الأخير-.

أخبار متعلقة
في الدرجة الثانية – إلغاء مباراة الفيوم والمنيا بسبب تأخر سيارة الإسعاف في الدرجة الثانية – فاركو يبتعد في الصدارة.. وبني عبيد يحقق فوزه الأول في الدرجة الثانية – تعثر أندية الصدارة ونيمار يقود منتخب السويس للفوز بمجموعة القاهرة في الدرجة الثالثة – "المسعف والسائق كانا يؤديان الصلاة".. نقل لاعب مصاب بسيارة ملاكي

وتجاوز سوهاج ضيفه تليفونات بني سويف بهدف محمد ناجح، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، ويتجمّد رصيد التليفونات عند 20 نقطة في المركز 12.

وفاز ديروط على مركز شباب سمسطا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتقدم إلى المركز 5 برصيد 32 نقطة، ويتجمّد رصيد سمسطا عند 21 نقطة في المركز 11.

وانتصر قنا على طهطا بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد طهطا عند 12 نقطة في المركز 16.

وفاز الإعلاميين على شبان قنا بهدفين مقابل هدف واحد ورفع رصيده بالتالي إلى 30 نقطة في المركز السادس، بينما تجمّد رصيد شبان قنا عند 20 نقطة في المركز 13.

وأخيرا فاز بترول أسيوط على الألومنيوم بهدف محمد دياب، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمّد رصيد الألونيوم عند 35 نقطة في المركز الرابع.

وألغيت مباراة المنيا الثاني أمام الفيوم التاسع بسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف.

في الدرجة الثانية
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليلة الثأر من الثعالب.. مانشستر سيتي يهزم ليستر ويقترب خطوة من لقب الدوري 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إفريقيا – مولودية الجزائر ضد الزمالك 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل قمة إنجلترا - صلاح يقود ليفربول.. وأوباميانج جوار لاكازيت في هجوم أرسنال 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نقطة أفضل من لا شيء.. رونالدو يخطف تعادلا لـ يوفنتوس في الدربي أمام تورينو 25 دقيقة | الدوري الإيطالي
بصافرة "عنيفة" لـ إبراهيم نور الدين.. الوداد يسقط أمام 9 لاعبين وصراع ناري في آخر جولة 27 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مشاركة لشوط واحد.. مصطفى محمد يخسر مع جالاتا سراي مجددا أمام هاتاي سبور 34 دقيقة | المحترفون
قمصان: التعادل في الوقت القاتل مع المريخ يعكس شخصية الأهلي 40 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 43 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 3 بيراميدز يكشف عبر في الجول حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحي 4 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا
قد ينال إعجابك