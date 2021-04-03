في الدرجة الثانية – إلغاء مباراة الفيوم والمنيا بسبب تأخر سيارة الإسعاف

أُلغيت مباراة الفيوم والمنيا ضمن منافسات مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية، بسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف.

وتنص لائحة اتحاد الكرة المصرية على ضرورة وجود سيارة إسعاف مجهزة في الملعب حتى تنطلق أي مباراة بمختلف درجاته.

وصرّح خالد محمود مدير إداري الفيوم لـ FilGoal.com: "ألغيت المباراة بسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف".

وتابع: "حجزنا سيارة إسعاف منذ فترة، لكن تأخر وصولها، المباراة كان مقررا انطلاقها في الساعة 3:30 عصرًا، لكن الإسعاف وصل في الساعة 3:55 عصرًا".

وأكمل: "في ذلك التوقيت خرج الحكم وائل فرحان من الملعب".

وواصل: "سنقدّم مذكرة بحجز سيارة الإسعاف ودفع رسومها ووصولها للملعب رغم تأخرها".

وشدد: "ليس ذنب فريقنا، ربما حدث شيء في الطريق عطل وصولها".

وأتم: "حدثت واقعة سابقة في مباراة الجزيرة ومالية كفر االزيات وألغيت المباراة بسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف، وتم إعادة المباراة".