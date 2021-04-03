انتهت في الدوري - المصري (1)-(0) طلائع الجيش.. فوز هام لأبناب بورسعيد

السبت، 03 أبريل 2021 - 18:32

كتب : FilGoal

كاسينجو كازادي يحتفل بهدف المصري الثالث في وادي دجلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري وطلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز المصري بهدف.

ق. 74 جوووول أول للمصري. عمر كمال يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 71 ركلة جزاااء للمصري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 15 عرضية من حسن علي ورأسية رائعة من إيزي إيميكا، يتصدى لها محمد بسام ببراعة فائقة إلى ركنية.

ق. 12 طولية من فريد شوقي إلى عمر كمال الذي قابلها بلمسة مباشرة نحو المرمى، تصطدم بالعارضة العلوية لمرمى محمد بسام.

ق. 11 عرضية من مصطفى سلطان، يقابلها أموتو برأسية يتصدى لها الحارس إلى ركنية.

ق. 9 رأسية ينقذها أحمد مسعود إلى ركنية.

ق. 2 إصابة مبكرة لـ فرانك ستيفين نجونجا لاعب طلائع الجيش.

بداية المباراة

في الدوري المصري طلائع الجيش
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