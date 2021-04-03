فرانكفورت يضرب دورتموند في لقاء الـ 6 نقاط لأول مرة من 2010.. وسيلفا يفض الشراكة مع هالاند

حقق إينتراخت فرانكفورت فوزا يساوي 6 نقاط بالتفوق على بوروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك بنتيجة 2-1 في الجولة 27 من الدوري الألماني.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق نيكولاس شولتز بهدف عكسي وأندري سيلفا لفرانفكورت، فيما سجل ماتس هوملز هدف دورتموند.

وتعد تلك المرة الأولى التي يحقق فيها فرانفكورت الفوز على دورتموند خارج قواعده منذ 2010.

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فوز رفع رصيده فرانكفورت إلى 50 نقطة في المركز الرابع وموسعا الفارق مع دورتموند صاحب المركز الخامس برصيد 43 نقطة إلى 7 نقاط.

تقدم الضيوف أولا عن طريق شولتز بهدف عكسي في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 45 سجل ماتس هولمز هدف التعادل لدورتموند.

وألغت تقنية الفيديو هدفا للضيوف في الدقيقة 65 بداعي التسلل.

وقاد البرتغالي أندري سيلفا فريقه للفوز بهدف في الدقيقة 87، رافعا رصيده التهديفي إلى 22 هدفا خلف روبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ 35 هدفا.

كما فض الشراكة مع إرلينج هالاند لينفرد بوصافة ترتيب الهدافين إذ توقف رصيد النرويجي عند 21 هدفا.