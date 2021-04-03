تشكيل المصري – حجاج عويس ظهير أيمن وعودة شوشة أمام طلائع الجيش

يقود أوستين أموتو هجوم النادي المصري أمام طلائع الجيش، فيما يعود أحمد مسعود لحراسة المرمى.

أعلن علي ماهر مدرب النادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

تشكيل المصري شهد تواجد أوستين أموتو في الهجوم، فيما يبدأ فريد شوقي في وسط الملعب بجانب إيزي إيميكا.

حجاج عويس يبدأ كظهير أيمن في غياب علاء عطا للإصابة، فيما يعود كريم العراقي لمقاعد البدلاء.

ويعود أحمد حامد "شوشة" كأساسي بعد الشفاء من الإصابة، فيما يبدأ حسن علي كظهير أيسر في غياب أحمد شديد قناوي للإصابة.

ويقود أحمد رفعت الجهة اليسرى، فيما يتواجد عمر كمال عبد الواحد على الجهة اليمنى.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: أحمد مسعود.

الدفاع: حسن علي – أحمد شوشة – عمرو موسى – حجاج عويس.

الوسط: فريد شوقي – إيزي إيميكا.

أمامهما: أحمد رفعت – مصطفى سلطان – عمر كمال عبد الواحد.

الهجوم: أوستين أموتو.

ويحتل المصري حاليا المركز السابع برصيد 23 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الـ14 برصيد 14 نقطة.