مؤمن زكريا يشارك في تتويج بطل كأس الإمارات

كشف الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي عن مشاركة مؤمن زكريا نجم الأهلي في تتويج بطل بطولة كأس الخليج العربي (كأس الإمارات).

وكتب السعدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بدعوة من رابطة المحترفين الإماراتية يشارك نجم الكرة المصرية مؤمن زكريا في تتويج بكل كأس الخليج العربي".

وأضاف "وهي دعوة مليئة بالرمزو والمعاني لكنها قبل ذلك مليئة بالحب والفاء والتقدير لنجم طالما أسعد الجماهير".

وأتم "فأهلا بك في دولة الحب والوفاء".

ويقام نهائي كأس الخليج العربي يوم 9 أبريل المقبل بين شباب الأهلي دبي والنصر.