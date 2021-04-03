مؤمن زكريا يشارك في تتويج بطل كأس الإمارات
السبت، 03 أبريل 2021 - 17:37
كتب : FilGoal
كشف الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي عن مشاركة مؤمن زكريا نجم الأهلي في تتويج بطل بطولة كأس الخليج العربي (كأس الإمارات).
مؤمن زكريا
النادي :
وكتب السعدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بدعوة من رابطة المحترفين الإماراتية يشارك نجم الكرة المصرية مؤمن زكريا في تتويج بكل كأس الخليج العربي".
وأضاف "وهي دعوة مليئة بالرمزو والمعاني لكنها قبل ذلك مليئة بالحب والفاء والتقدير لنجم طالما أسعد الجماهير".
وأتم "فأهلا بك في دولة الحب والوفاء".
ويقام نهائي كأس الخليج العربي يوم 9 أبريل المقبل بين شباب الأهلي دبي والنصر.
بدعوة من رابطة المحترفين الاماراتية يشارك نجم الكرة المصرية "الحراق "مؤمن زكريا في تتويج بطل كأس الخليج العربي هي دعوة مليئة بالرموز والمعاني لكنها قبل ذلك مليئة بالحب والوفاء والتقدير لنجم طالما اسعد الجماهير .. فاهلا بك في دولة الحب والوفاء .🌹🌹 pic.twitter.com/dEmDEYKifU— يعقوب السعدي 🇦🇪 (@Yakoob_alsaadi) April 3, 2021