انتهت الدربي - تورينو (2) (2) يوفنتوس

السبت، 03 أبريل 2021 - 17:32

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - تورينو - الدوري الإيطالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تورينو ويوفنتوس، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

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انتهت

ق 89: تشيزيني يمنع ببراعة رأسية سانابريا ويحولها لركنية.

ق 84: رأسية من رونالدو يتصدى لها سيريجو بنجاح.

ق 81: هدف من رونالدو يُلغى بداعي التسلل، لكن تقنية الفيديو تحتسبه وتصبح النتيجة 2-2.

ق 76: رونالدو يهدر فرصة التعادل من داخل منطقة الست يارادات وتمر كرته أعلى من العارضة.

ق 46: جووول للتورو.. تمريرة خاطئة من ديان كولوسفسكي إلى الدفاع يستغلها سانابريا ويسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية في الزواية القريبة لتشيزيني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27: جووول التعادل للتورو عن طريق أنطونيو سانابريا برأسية من متابعة لتسديدة ارتدت من يد تشيزيني.

ق 13: فيدريكو كييزا يسجل الأول ليوفنتوس.. توغل من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء وسدد كرة مرت من تحت قدم الحارس.

ق 2: رونالدو يهدر الهدف الأول مبكرا بعد بينية من كييزا يتصدى لها سيريجو ويبعدها الدفاع عن مرماه.

بداية اللقاء

الدوري الإيطالي يوفنتوس تورينو
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