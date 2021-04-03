انتهت الدربي - تورينو (2) (2) يوفنتوس
السبت، 03 أبريل 2021 - 17:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تورينو ويوفنتوس، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.
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انتهت
ق 89: تشيزيني يمنع ببراعة رأسية سانابريا ويحولها لركنية.
ق 84: رأسية من رونالدو يتصدى لها سيريجو بنجاح.
ق 81: هدف من رونالدو يُلغى بداعي التسلل، لكن تقنية الفيديو تحتسبه وتصبح النتيجة 2-2.
ق 76: رونالدو يهدر فرصة التعادل من داخل منطقة الست يارادات وتمر كرته أعلى من العارضة.
ق 46: جووول للتورو.. تمريرة خاطئة من ديان كولوسفسكي إلى الدفاع يستغلها سانابريا ويسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية في الزواية القريبة لتشيزيني.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق27: جووول التعادل للتورو عن طريق أنطونيو سانابريا برأسية من متابعة لتسديدة ارتدت من يد تشيزيني.
ق 13: فيدريكو كييزا يسجل الأول ليوفنتوس.. توغل من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء وسدد كرة مرت من تحت قدم الحارس.
ق 2: رونالدو يهدر الهدف الأول مبكرا بعد بينية من كييزا يتصدى لها سيريجو ويبعدها الدفاع عن مرماه.
بداية اللقاء