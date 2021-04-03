تشكيل يوفنتوس – رونالدو وموراتا يقودان الهجوم في الدربي

السبت، 03 أبريل 2021 - 17:27

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

يقود كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا هجوم يوفنتوس أمام تورينو.

أعلن أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة تورينو في دربي تورينو، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي.

كريستيانو رونالدو يقود الهجوم بجانب ألفارو موراتا، فيما يتواجد دانيلو في وسط الملعب.

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وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حارس: تشيزني.

الدفاع: أليكس ساندرو – جورجيو كيلليني – ماتياس دي ليخت – خوان كوادرادو.

الوسط: فيديريكو كييزا – رودريجو بنتانكور – دانيلو – ديان كلوشوفيسكي.

الهجوم: ألفارو موراتا – كريستيانو رونالدو.

الدوري الإيطالي يوفنتوس تورينو
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