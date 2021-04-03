انتهت الدوري التركي - هاتاي سبور (3)-(0) جالاتا سراي.. خسارة جديدة لرفقاء مصطفى محمد

السبت، 03 أبريل 2021 - 17:32

كتب : FilGoal

لاعبو جالاتا سراي وأردا تروان يحتفلون بهدف مصطفى محمد في إيرزوروم سبور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة هاتيا سبور وجالاتا سراي، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري التركي.

مصطفى محمد يبدأ المباراة كأساسي.

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نهاية المباراة.

ق. 72 جووول ثاالث عن طريق مامي ديوف.

4 تبديلات مع بداية الشوط الثاني. وخروج مصطفى محمد ودخول راديمال فالكاو بدلا منه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 33 رأسية ساقطة يتصدى لها موسليرا بصعوبة بالغة إلى ركنية.

ق. 29 جوووول ثاااني بتصوية رائعة من روبن ريبيرو R2 من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيسر.

ق. 21 جووول أوول لأصحاب الأرض. عرضية من الجهة اليسرى تصل إلى أكينتولا الذي أرسل عرضية أرضية، أودعها مامي ديوف المرمى.

ق. 5 انطلاقة أولى من مصطفى محمد وتصويبة بيسراه بجانب القائم.

بداية المباراة

الدوري التركي جالاتا سراي هاتاي سبور
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