تشكيل جالاتا سراي – مصطفى محمد أساسي أمام هاتاي سبور
السبت، 03 أبريل 2021 - 16:50
كتب : FilGoal
يبدأ مصطفى محمد كأساسي مع جالاتا سراي أمام هاتي سبور.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
أعلن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي، تشكيل فريقه لمواجهة هاتاي سبور، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري التركي.
مصطفى محمد سيقود هجوم فريقه
وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي:
حارس: فيرناندو موسليرا.
الدفاع: مارسيلو ساراتشي - سينير – ريان دونك – أومير.
الوسط: أوغينكارو إيتيبو – جيدسون فيرنانديش.
أمامهما: هنري أونيكيرو – أردا توران – سفيان فيغولي.
الهجوم: مصطفى محمد.
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