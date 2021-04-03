تشكيل جالاتا سراي – مصطفى محمد أساسي أمام هاتاي سبور

السبت، 03 أبريل 2021 - 16:50

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

يبدأ مصطفى محمد كأساسي مع جالاتا سراي أمام هاتي سبور.

أعلن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي، تشكيل فريقه لمواجهة هاتاي سبور، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري التركي.

مصطفى محمد سيقود هجوم فريقه

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وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي:

حارس: فيرناندو موسليرا.

الدفاع: مارسيلو ساراتشي - سينير – ريان دونك – أومير.

الوسط: أوغينكارو إيتيبو – جيدسون فيرنانديش.

أمامهما: هنري أونيكيرو – أردا توران – سفيان فيغولي.

الهجوم: مصطفى محمد.

في إفريقيا جالاتا سراي هاتاي سبور
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