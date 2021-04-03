انتهت في إسبانيا – ريال مدريد (2) (0) إيبار.. فوز مقنع

يستضيف ريال مدريد نظيره إيبار على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الجولة 29 للدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة لحظة بلحظة.

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نهاية المباراة

ق.80 خروج بنزيمة ودخول ماريانو دياز

ق.73 جوووووووووول بنزيمة يسجل الهدف الثاني بضربة رأسية بعد عرضية فينيسيوس

ق.71 هدف ملغي لـ كاسيميرو بعد تسلل مبكر في الهجمة على أريباس

ق.68 دخول فينيسيوس وسيرخيو أريباس بدلا من إيسكو ومارسيلو

ق.64 أمطار غزيرة ومفاجئة في ملعب سانتياجو برنابيو مع رياح شديدة ربما هي سبب الخطأ الفادح من كورتوا

ق.62 كورتوا يتجنب أكثر هدف محرج في مسيرته وينقذ الكرة بقدمه من على خط المرمى بأعجوبة بعد تمريرة خلفية من أحد زملائه

ق.61 خروج أليش جارسيا ودخول سيرجي إنريك

ق.61 خروج مودريتش وأسينسيو ودخول كروس ورودريجو

ق.52 تسديدة صاروخية جديدة من أسينسيو يتصدى لها دميتروفيتش بأعجوبة

بداية الشوط الثاني

خروج بريان خيل ودخول تاكاشي إنوي في صفوف إببار

نهاية الشوط الأول

ق.41 جووووووووووول أسينسيو يسجل الهدف الأول وبشكل شرعي هذه المرة بعد تمريرة كاسيميرو

ق.38 تقنية الفيديو تتدخل وتعلن عن حالة تسلل على أسينسيو، وبالتالي إلغاء الهدف

ق.37 جووووووووول أسينسيو يسجل هدفا رائعا بالعب بعد تسديدة طائشة من إيسكو

ق.31 تمريرة رائعة من بيدرو ليون واختراق من أليكس بوزو أتبعه بتسديدة يسارية صاروخية مرت بجوار القائم بقليل

ق.21 أسينسيو يضرب القائم بتسديدة خارقة من ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى

ق.20 تسديدة من قبل منتصف الملعب لـ إيبار تمر أعلى مرمى كورتوا بقليل

ق.5 بنزيمة يسجل بضربة رأسية لكن راية الحكم المساعد تعلن عن تسلل

ق.3 بنزيمة يهدر هدفا لا يضيع بعد خطأ دفاعي لكن دميتروفيتش يتألق ويمنعه من التسجيل

ق.3 اختبار أول لـ كورتوا! بابي ديوب يطلق تسديدة قوية يتصدى لها البلجيكي

بداية المباراة