تشكيل ريال مدريد – ثلاثي في الخط الخلفي.. وبنزيمة يقود الهجوم ضد إيبار

السبت، 03 أبريل 2021 - 15:03

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيله لمواجهة إيبار في الجولة 29 للدوري الإسباني.

ويعتمد زيدان على ثلاثي دفاعي في غياب سيرجيو راموس للإصابة.

ويلعب لوكا مودريتش في وسط الملعب مع كاسيميرو وإيسكو.

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ويقود كريم بنزيمة خط هجوم الفريق.

ويجلس توني كروس على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيرلان ميندي – إيدير ميليتاو – ناتشو.

الوسط: مارسيلو – لوكا مودريتش – كاسيميرو - إيسكو – لوكاس فاسكيز.

الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة.

ريال مدريد
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