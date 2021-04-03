لقطع الطريق على نابولي.. ليكيب: ليون يجدد عقد مدافعه

اقترب جايسون دينايير مدافع ليون من تجديد تعاقده مع فريقه بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

ونشرت الصحيفة الفرنسية تقريرا يفيد بأن دينايير حصل على عرض لتجديد تعاقده مع ليون حتى عام 2025.

وينتهي عقد دينايير مع ليون بنهاية موسم 2021-2022.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة نابولي في التعاقد مع المدافع البلجيكي في الصيف المقبل.

دينايير (25 عاما) انتقل لليون عام 2018 قادما من مانشستر سيتي.

ولعب دينايير 112 مباراة مع ليون في كل المسابقات.