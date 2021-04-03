مبابي: أقول لنفسي أنا الأفضل رغم ما فاز به رونالدو وميسي

السبت، 03 أبريل 2021 - 13:45

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان وبرشلونة

كشف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن طريقة تحفيزه لنفسه خلال المباريات، مؤكدا أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وليونيل ميسي نجم برشلونة أفضل منه.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

باريس سان جيرمان

وقال مبابي لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "بالطبع لدي (الاعتزاز بالذات) فهذا هام لأنك لن تجد من يدفعك للأمام".

وأوضح "عليك أن تثق بنفسك دائما وتؤمن بقدرتك على تسلق الجبال".

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وواصل "الناس لا تفهم هذه الفكرة، لكن حين لا تكون في حالة جيدة لن يأتي لك شخصا ما ويقول لك: انت تستطيع القيام بهذا".

واستمر "هذا الأمر متعلق بالعقلية، عليك أن تؤمن أنك تستطيع القيام بأشياء عظيمة".

وكشف "كل مباراة ألعبها أقول لنفسي بأنني الأفضل".

وتابع "لعبت ضد ميسي ورونالدو وهما أفضل مني لأنهما فازا بأشياء أكثر مني مليون مرة".

وشرح "لكن في رأسي علي أن أقول لنفسي أنني الأفضل لأن بهذه الطريقة أدفع نفسي للأمام وأتخطى كل الحدود".

واستمر "الناس لا تفهم هذا الأمر (الاعتزاز بالذات) لأن هناك حاجزا تم إنشاؤه يمنعك من تفسير الأمر".

وأكمل "بالنسبة للناس فإن الاعتزاز بالنفس هو عدم السماح لزميلك بتسديد ركلة جزاء أو الحصول على راتب أكبر من لاعب الخصم، لكنه ليس كذلك، أنه متعلق بالتحضير (للمباريات)".

وأتم "هو شيء شخصي لكي تدفع نفسك للأمام، إنه أمر بعيد للغاية عن أن تقول "أنا وأنا وأنا"، وأعتقد أن هناك الكثير مما يمكنني قوله عن هذا الأمر".

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان عام 2017 قادما من موناكو.

ولعب مبابي (22 عاما) 160 مباراة مع باريس سان جيرمان وسجل 120 هدفا في كل المسابقات.

وفاز مبابي بكأس العالم 2018 مع فرنسا، لكنه لم يفز بدوري أبطال أوروبا حتى الآن.

كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي كيليان مبابي باريس سان جيرمان
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