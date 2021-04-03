ساليمايكيرس: لا أُفضل اللعب في مركز محدد

السبت، 03 أبريل 2021 - 12:36

كتب : FilGoal

أليكسيس ساليمايكيرس

كشف ألكسيس ساليمايكيرس لاعب ميلان عن أنه لا يفضل اللعب في مركز معين.

ويعاني ميلان من إصابات عديدة وهو ما دفع ستيفانو بيولي مدرب الفريق لتغيير مركز ساليمايكيرس عدة مرات.

وقال ساليمايكيرس لقناة ميلان: "لا أحب مركز أن ألعب في مركز معين".

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وأضاف "أحاول تقديم أفضل ما لدي لمساعدة الفريق، فهذا هو المهم".

وواصل "الفريق اقترب من الاكتمال (بعودة المصابين)، فالفترة الماضية كانت صعبة للعب دون عدد كبير من اللاعبين المهمين".

وشدد "علينا أن نثبت أننا فريق قوي".

وأتم "من المهم أن ننفذ كل ما يُطلب من المدير الفني في مران الفريق".

وانتقل ساليمايكيرس لميلان عام 2020 قادما من أندرلخت.

ولعب الجناح البلجيكي صاحب الـ21 عاما، 31 مباراة مع الفريق وسجل 3 أهداف وصنع 5 في الموسم الحالي.

ألكسيس ساليميكيرس
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