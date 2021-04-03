لاعب تورينو: بيلوتي قائد.. يجعلنا سعداء بسبب أهدافه

تغنى توماس رينكون لاعب تورينو بزميله وهداف الفريق أندريا بيلوتي مشددا على أهمية تواجده خلال الفترة الحالية مع النادي الإيطالي.

ويستعد تورينو لمواجهة يوفنتوس في "دربي تورينو" بالجولة 29 للدوري الإيطالي.

وقال رينكون لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية عن بيلوتي: "لا أعلم إذا كان سيبقى أو لا، لكننا نأمل أن يستمر إلا أن هذا الأمر لا يعود لي".

وأضاف "أراه سعيدا وفي قمة تركيزه".

وواصل "هو قائد الفريق ويقودنا للأمام، لتنظر كيف يدمر المنافسين، يقدم لنا الكثير من السعادة عن طريق أهدافه".

وأتم "هو مهم لنا للغاية وأرجو أن يستمر مع الفريق لوقت طويل".

ويلعب بيلوتي مع تورينو منذ عام 2015 حين انتقل للفريق قادما من باليرمو.

ولعب بيلوتي (27 عاما) 218 مباراة مع تورينو، وسجل 103 هدفا.

وينتهي عقد بيلوتي مع تورينو بنهاية الموسم المقبل.