أحمد فتحي: أي لاعب يحزن لعدم المشاركة.. ولكن كل ما يثار ليس له أساس من الصحة

نفى أحمد فتحي نجم بيراميدز، وجود أي مشاكل مع إدارة النادي في الوقت الحالي.

أحمد فتحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال فتحي عبر أون تايم سبورتس من المغرب: "منذ عودتي من الإصابة، لعبت 4 مباريات مع الفريق، ولم ألعب في مباراة العبور في كأس مصر".

ولعب بيراميدز منذ عودة فتحي من الإصابة 6 مباريات.

وأوضح صاحب الـ 36 عاما: "أي لاعب يحزن من عدم المشاركة، لكن لم يحدث أي مشكلة مع المدرب".

وشدد "كل ما يثار ليس له أساس من الصحة".

وفي وقت سابق، وصرّح مصدر من إدارة النادي لـ FiGoal.com: "كل ما تردد حول نية بيراميدز الاستغناء عن فتحي غير صحيح".

وشدد: "ليس حقيقيًا أن المدرب رودولفو أروابارينا طلب الاستغناء عنه".

أما هاني سعيد المدير الرياضي فقال: "أحمد فتحي هو أخي الصغير، أعرفه منذ أن كنا نلعب سويا في الإسماعيلي، وعلاقتنا رائعة".

وأوضح "لم يحدث مشكلة بيني وبين فتحي، لكنه شعر بالضيق لأنه لم يلعب أحد المباريات، وهذا حقه، تحدثت معه بعدها وأبلغته أن الموضوع متعلق بالأمور الفنية وتحدث مع المدير الفني وقتها".

وتابع "قرار المشاركة خاص فقط بالمدير الفني ولا يجب أن نتحدث عنه".

وأكد "من حق فتحي الشعور بالضيق عند عدم مشاركته وهذا شيء لا يعيبه، بالعكس، رغم وصوله لـ36 عاما لكنه يحافظ على لياقته ويرغب في اللعب".

تابع "لا أعرف تفاصيل المكالمة التي جمعت بين أحمد حسام ميدو (المستشار الفني والمتحدث الرسمي للنادي) وفتحي لأنها تمت قبل سفر بيراميدز للمغرب بدقائق قليلة، وسنجلس مع الثنائي لحل الأمر".

وشدد "النادي لا يفكر في الاستغناء أحمد فتحي، والأخبار المنتشرة غير صحيحة، نعتز بتواجد فتحي ونعرف أهميته جيدا".

وأتم "إذا كان لدينا أي مشكلة فسنعلنها، لكن لا يوجد أي مشكلات في الفريق".

فتحي (36 عاما) انضم إلى بيراميدز مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي.

وخاض فتحي 14 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في مسابقتي الدوري وكأس الكونفدرالية.