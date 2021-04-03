تقرير: يوفنتوس يطلب من لاعبيه تأجيل دفع رواتبهم

السبت، 03 أبريل 2021 - 11:34

كتب : FilGoal

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طلبت إدارة يوفنتوس من لاعبي الفريق تأجيل موعد دفع جزء من رواتبهم بحسب ما نشرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية.

وأوضح التقرير أن أتبع نفس النهج الذي طبقه العام الماضي بسبب جائحة كورونا حين وافق اللاعبون على تأجيل صرف رواتب أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو.

وينتظر يوفنتوس أن يوافق اللاعبون على تكرار هذا الأمر في الموسم الحالي أيضا.

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موافقة عناصر الفريق على تأجيل دفع الرواتب في الموسم الماضي جعلت يوفنتوس يوفر 90 مليون يورو، سجلهم في السنة المالية 2019-2020.

وتأمل إدارة يوفنتوس في أن يوافق اللاعبون على تأجيل دفع الراتب لمدة 4 أشهر حتى يتم احتسابهم في السنة المالية 2021-2022.

واختتم التقرير بأن إدارة يوفنتوس تنتظر قرار عناصر الفريق خصوصا وأن العديد منهم لا يضمن استمراره بالموسم المقبل مع الفريق.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة من 27 مباراة بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر.

يوفنتوس الدوري الإيطالي
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